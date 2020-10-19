«Они ничего не просят — только работу!»

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Исполнилось 20 лет с момента преобразования Елецкого государственного педагогического института в Елецкий государственный университет. Он стал первым открытым не в крупном областном центре, а в небольшом провинциальном городе России.

…Когда в 1987 году ректором ЕГПИ стал Валерий Петрович Кузовлев, наш институт входил в число десяти самых маленьких вузов во всем Советском Союзе, которым по этой причине грозило закрытие. Конечно, такой вариант не устраивал в первую очередь коллективы самих вузов, и тогда министерство образования, чтобы сохранить «малышек», решило провести эксперимент: предложило готовить учителей широкого профиля для сельских школ, то есть учитель русского языка и литературы мог вести там, к примеру, еще и английский, и физкультуру, начальных классов — изобразительное искусство и т. д. Спустя время выяснилось, что только в Ельце этот эксперимент был доведен до конца, выпускники ЕГПИ стали в буквальном смысле универсальными педагогами и могли профессионально вести сразу несколько предметов в сельских школах, и не только. Этот факт был оценен министерством образования, которое решило укреплять и развивать материально-техническую базу вуза.

Примерно в это же время в стране началось почти повальное преобразование вузов в более высокие статусы. Но они чаще всего оставались узкопрофильными: к примеру, педагогические институты становились педуниверситетами, политехнический институт — политехническим университетом и т. д. Ельчане тоже стали подумывать о подобном преобразовании, но ректор В. П. Кузовлев решил пойти дальше и замахнуться на классический университет. Его идею поддержали городские и областные власти — почему бы и нет? К тому же в случае успеха престиж и города, и региона обеспечен.

За полтора года до свершения события идея была озвучена на встрече руководства города и области с тогдашним министром образования В. М. Филипповым. Все это время вуз занимался необходимыми преобразованиями, чтобы по всем позициям соответствовать желаемому статусу. К примеру, значительно расширили материальную базу: забирали у города заброшенные здания на улицах Ленина, 9 Декабря, освобождающиеся казармы, базу отдыха на Дону и доводили их до ума. Положительно решались вопросы о строительстве новых корпусов, того же ФОКа. В итоге в совокупности всех площадей учебных корпусов в пересчете на одного студента вуз стал одним из лучших в стране!

Одновременно были открыты два диссертационных совета, и с этим показателем ЕГПИ стал одним из пяти в России! Соответственно росло число докторов наук, аспирантов, активно развивалась научная работа. Расширялась сфера подготовки будущих специалистов — открылись факультеты юридический, экономический, журналистики. В итоге вуз в рейтинге подготовки кадров и развития материально-технической базы вошел в 20 лучших в стране.

Заседанию непосредственно аккредитационной коллегии министерства образования предшествовало посещение ЕГПИ комиссиями, которые рекомендовали повысить статус до классического университета. Однако другие вузы области не теряли надежды перейти дорогу ельчанам: как вспоминает В. П. Кузовлев, буквально перед началом работы коллегии представители Липецкого пединститута еще не теряли надежды решить вопрос в свою пользу и вовсю уговаривали губернатора переметнуться на их сторону.

В тот памятный день 11 октября 2000 года ректор В. П. Кузовлев доложил высокому собранию о развитии вуза и его перспективах, глава региона О. П. Королев заверил, что область будет всячески помогать и поддерживать елецкий университет. А потом слово взял наш замечательный земляк Т. Н. Хренников. Кстати, еще до начала заседания в комнату, где находилась наша делегация, а с ней и Тихон Николаевич, постоянно заглядывали сотрудники министерства — не так часто тут появлялись живые легенды и классики! Именно его проникновенная речь на коллегии министерства, в которой Тихон Николаевич коснулся духовных, культурных и исторических традиций Ельца, вполне возможно, стала решающей для тех членов коллегии, которые еще колебались в принятии положительного решения. Тогдашний ректор В. П. Кузовлев запомнил, как Тихон Николаевич, обращаясь к членам коллегии, сказал: «Они же у вас ничего не просят — ни денег, ни помощи! Они просят только работу!».

В 14-35 по московскому времени — этот памятный миг скрупулезно отследил тогдашний глава города В. А. Соковых — коллегия проголосовала за изменение статуса ЕГПИ на классический университет единогласно! А вскоре эта новость под аплодисменты была оглашена на встрече коллектива вуза с членами делегации. Буквально через несколько месяцев В. П. Кузовлев настоял, чтобы вуз был именным: в честь большой работы, проделанной в вузе на протяжении длительного времени по литературному краеведению и исследованию жизни и творчества лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина его именем решением областного Совета и был назван Елецкий государственный университет…