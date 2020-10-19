Не только учеба, но и проживание в общежитии

— Сын поступил учиться в вуз в другой город. Слышала, что можно использовать средства материнского капитала не только на обучение, но и проживание студента в общежитии. Так ли это?

С. СЕЛИВАНОВА

Специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное) разъяснили, в каких случаях можно потратить средства материнского (семейного) капитала (МСК) на обучение ребенка.

Речь идет об оплате дополнительного, среднего специального и высшего образования любого из детей. При этом ребенку, давшему право на получение сертификата, должно исполниться три года. Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению МСК можно использовать сразу после рождения ребенка.

На оплату обучения материнский капитал можно использовать весь или частично. Главное, чтобы соблюдались необходимые условия: учебное заведение должно находиться на территории России, иметь государственную аккредитацию и право оказывать соответствующие образовательные услуги. При этом студенту на момент начала обучения не должно быть более 25 лет.

Средствами МСК можно оплачивать не только учебу, но и проживание в общежитии — то, о чем спрашивала читательница газеты. Для этого нужно представить в ПФР справку из вуза, подтверждающую его проживание в общежитии, договор найма с обязательным указанием сроков и сумм платежей.

Кстати, образование детей — второе по популярности направление использования МСК в Ельце. На первом месте уже много лет остается улучшение жилищных условий.

Более подробно об оплате образовательных услуг из средств материнского капитала можно узнать на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК».