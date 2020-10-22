Многолюдные проводы: только не сейчас

Вторую призывную кампанию Елецкий военный комиссариат проводит в условиях разного рода ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Для военного комиссара г. Ельца и Елецкого района К. С. Агеева в нашем городе эта кампания вообще первая — Константина Сергеевича назначили на новую должность буквально накануне осеннего-зимнего призыва — 2020.

Осенне-зимняя призывная кампания, стартовавшая 1 октября, продлится до 31 декабря. Как уже сообщалось в «Красном знамени», задание для Ельца и Елецкого района на этот период — призвать 165 человек, все они будут служить в частях, расположенных в Центральном федеральном округе.

С середины октября в комиссариате работают призывные комиссии, елецкие призывники в соответствии с полученной на каждого парня информацией о состоянии здоровья предварительно распределены по видам и родам войск.

Призывников с учетом сложившейся эмидемиологической обстановки информируют по телефону о дате и порядке явки в военкомат, рассказывают, когда и как работают призывные комиссии. На входе в комиссариат действует медпост, где дежурный проводит термометрию и обрабатывает дезсредством руки всем входящим. Измерять температуру каждому парню будут и при отправке на призывной пункт. Помещения военкомата каждые два часа проветриваются, эта процедура совмещается с обработкой «контактных поверхностей» дезинфицирующими растворами. Дважды в день в военкомате делают полную санобработку. Как пояснил К. С. Агеев, уполномоченные сотрудники военного комиссариата проинструктированы по поводу действий при выявлении подозрений на наличие у призывника коронавирусной инфекции.

Константин Сергеевич настоятельно порекомендовал призывникам, их родственникам и близким: в данной ситуации на призывные мероприятия юноше лучше прибывать одному, без сопровождающих. И непременно — в медицинской маске, закрывающей нос и рот, имея при себе индивидуальные средства защиты.

Как отметил К. С. Агеев, на сайте Минобороны РФ mil.ru в разделе «Контакты» работают электронные приемные военных округов, обратившись в которые родители призывников и сами ребята могут получить ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, на этом интернет-портале с середины октября действует еще и «горячая линия» для будущих защитников Отечества и их родственников.