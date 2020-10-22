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интересный факт

Как мой отец Славил Елец

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Ирина ТЕНЕНЕВА кандидат филологических наук,  г. Курск.

Уважаемая редакция городской газеты «Красное знамя». Мой отец Виталий Михайлович Тененев человек известный в мировом фотографическом сообществе. Он с детства увлекся фотоделом, а в 1975 году на международной выставке в Германии получил свою первую награду как фотохудожник.

Фотохудожник В. М. Тененев с частью своих наград

В начале 80-х годов прошлого века папа посетил Елец по приглашению членов одноименного городского фотоклуба. Зимы в то время были морозные. По этой причине он не взял в поездку большое количество фотоаппаратуры, а довольствовался стареньким довоенным ФЭДом. Фотоаппарат этой модели можно было носить на груди под теплым пальто.

Прогуливаясь и осматривая город, отец нашел интересную локацию для фото одного из храмов. Позднее эта фотография, творчески интерпретированная и названная «Русский мотив», успешно демонстрировалась по всему миру. Именно она не раз представляла нашу страну на международных выставках и на страницах специальных фотоальбомов.

Думаю, эта информация будет интересна читателям городской газеты «Красное знамя».

Фото Виталия Тененева «Русский мотив», на котором изображен храм известный каждому ельчанину — Вознесенский кафедральный собор.

СПРАВКА «КЗ»:

Виталий Михайлович Тененев, родился (1946 год) и проживает в Курске. Победитель едва ли не всех престижных европейских и международных фотоконкурсов. Признанный мастер и авторитет советской, россицской и мировой художественной фотографии.

Международная федерация фотографического искусства (FIAP) — всемирная организация в составе ЮНЕСКО присвоила В. М. Тененеву звание «Фотохудожник меж­дународного класса» (1992 г.), а три года спустя его удостоили высшего звания — «Выдающийся фотохудожник международного класса» (Excellence FIAP). Иными словами творчество россиянина признано вкладом в мировое фотоискусство. Известная фирма «ILFORD» наградила В. М. Тененева, как фотомастера высочайшего класса особой очень редкой медалью, сделанной знаменитым итальянским художником-медальером Бертони из чистого серебра, поскольку этот металл считается основой традиционной фотографии.

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