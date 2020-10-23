Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Л. А. Демина со своей «ребятней».

Куклы и счастье творчества

Любовь Александровна Демина более 20 лет проработала научным сотрудником в художественном отделе городского краеведческого музея. И как-то незаметно для себя перешагнула пенсионный рубеж.

Как она говорит, домашняя тишина на первых порах оглушила. Любовь Александровна словно почувствовала свою ненужность, невостребованность. После обычных бытовых хлопот оставалось много свободного времени. Его надо было куда-то девать. Но куда?

И тут вспомнилось давнее увлечение. Еще в детстве Люба научилась шить своим куклам платья, другие наряды. Отсюда и во взрослую жизнь передалась привычка к рукоделию — она шила для себя.

И вот как-то зимой пейзаж, увиденный за окном, подал Любови Александровне идею сделать снеговика. Решила его головку сотворить из обыкновенного носка. Но случилось так, что белых в магазине не нашлось, были только розовые. Так и появилась первая кукла с розовой мордашкой, волосы из пряжи и ниток, а остальное нафантазировала. Одела куколку с радостным личиком в пеструю кофточку и цветную юбочку, и получилось веселое украшение для дома.

Эта поделка так понравилась автору и окружающим, что Любовь Александровна решила заняться созданием подобных изделий.

Сейчас у нее множество кукольных девчонок и мальчишек, улыбающихся и серьезных, грустных и смешных, сделанных из подручных материалов, лоскутков. Любовь Александровна, автор этих «ребят», благодаря им нашла себя в творчестве, которое оказалось вполне востребованным. Со своими поделками она теперь участвует в выставках народного творчества.

На одной из них я сделал этот снимок. Есть, оказывается, в Ельце и любители таких неповторимых, оригинальных кукол, их они заказывают автору.

Вот так нашла дело для души пенсионерка Любовь Александровна Демина.