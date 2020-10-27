Вечный огонь в Ельце

На прошлой неделе исполнилась очередная годовщина с момента зажжения Вечного огня в Ельце.

Этот символ памяти о самой страшной в мире войне вспыхнул в нашем городе 21 октября 1967 года у памятника воинам на площади Революции. Священное пламя было доставлено сюда участниками Великой Отечественной войны из Москвы в специальной капсуле. В столице его зажгли от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, покоящегося у Кремлевской стены.

Герой, Герою факел передал

В тот памятный день на площади Революции (здесь покоятся останки 435 красноармейцев) собрались руководители города и труженики местных предприятий, Герои Советского Союза и простые ельчане.

Представитель делегации Липецка, Герой Советского Союза, гвардии полковник в отставке Иван Федорович Кованев, который ездил в Москву на обкомовской «Волге» (специально оборудованной для поддержания огня) передал факел со священным пламенем работнику елецкого завода медицинского оборудования, полковнику запаса, Герою Советского Союза Виктору Дмитриевичу Боровкову. Тот под звуки Гимна СССР зажег Вечный огонь, который горит в Ельце поныне.

К слову сказать, далее факел проследовал в Липецк, где от него зажгли пламя у мемориала на пл. Героев. Причем там во время церимонии факел неожиданно потух. Но, благодаря спецоборудованию обкомовской «Волги», Вечный огонь появился и в областном центре.

Даже в трудные 90-е годы прошлого века, когда во многих городах и селах нашей страны у подобных обелисков пламя пришлось погасить из-за финансовых трудностей, в Ельце священный огонь продолжал гореть!

Сколько у нас таких огней?

В 2019 году Министерство культуры РФ, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Министерство обороны страны провели ревизию Вечных огней по всей России. Оказалось что в нашей стране 4 тысячи 359 мемориалов с пламенеющим символом. Однако только 22 % из них функционировали постоянно. Еще 77% — работали лишь в праздничные дни, а 1%, вообще, не действовал.

Сегодня в Липецкой области Вечный огонь есть только в городе воинской славы — Ельце и областном центре — Липецке. В некоторых райцентрах нашего региона, как например, в селе Добром, священное пламя зажигают лишь раз в год, на праздник — 9 Мая.

По оценкам некоторых специалистов, для поддержания одного Вечного огня необходимо примерно 27 тысяч рублей в год. Но, можно ли сопоставить эту цену, с той, что жизнями заплатил советский народ в годы Великой Отечественной войны?! Думается, экономические расклады в этой сфере абсолютно неприменимы.

Они были первыми

Как ни странно, первый Вечный огонь появился совсем не у нас, а во Франции, после Первой мировой. Это случилось в 1923 году на Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки. С тех пор он горит там не угасая.

В Советском Союзе аналогичное священное пламя впервые вспыхнуло 9 мая 1955 года в поселке Первомайский, Щекинского района Тульской области. Однако его зажигали только по праздникам, и лишь в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде загорелся действительно неугасимый Вечный огонь.

Самый известный в СССР Вечный огонь, на Могиле Неизвестного Солдата в Москве (он вспыхнул раньше чем в Ельце — 8 мая 1967 года) лично зажег Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, приняв факел из рук легендарного героя-летчика Великой Отечественной войны Алексея Петровича Маресьева.

Пламенеющая история

История почитания огня человеком уходит очень глубоко, в доисторическую эпоху «приручения пламени», ведь с ним были связаны благополучие и безопасность наших далеких-предалеких предков.

Вот уже несколько тысячелетий горят священные огни в индийском городе Варанаси. Их из поколения в поколение поддерживают семьи специальной касты, ответственной за неугасимость.

В древнем Иране огню посвящалась государственная религия — зороастризм. Ее поклонники хранили «вечный огонь» не только в домашних очагах, но и специальных посвященных ему храмах. В античном Риме в святилище Весты, также поддерживался «вечный огонь». А у северных славян перед идолом Перуна (Перкунаса) разводили пламя и постоянно «подкармливали» его дубовыми дровами.

В Ельце он с давних пор

К слову сказать, Вечный огонь в честь воинов-защитников зажгли в Ельце задолго до 1967 года. Точнее это была неугасимая лампада на каменном столбе у иконы Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Столб стоял на углу улиц Торговой (ныне ул. Мира) и Орловской (ул. Коммунаров). По преданию его поставили на месте гибели ельчан в битве с Тамерланом. По другой легенде, каменная стела отмечала местоположение ворот городской крепости, которая не раз отражала набеги неприятеля. В любом случае неугасимое пламя лампады символизировало память о ратных подвигах ельчан разных эпох и поколений. Сегодня об этом напоминает огонь зажженный поздней осенью 67-го на площади Революции.