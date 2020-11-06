Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Днем — букет, ночью — светильник

Сегодня искусственными цветами — самыми разнообразными, начиная от расцветки и заканчивая способом изготовления — маститых рукодельниц не удивить. Вот и ельчанка Марина Сергеевна Новикова некоторое время назад в свободное время делала цветы по японской технологии тори — с использованием проволоки и тончайшего капрона, от чего они получаются легкими, воздушными, прямо эфемерными. При этом у них наблюдается один недостаток: образно говоря, они одноразовые — спустя время они самым естественным образом пылятся, пачкаются, но плохо поддаются стирке и прочим способам сделать их чистыми.

Потом Марина Сергеевна увлеклась ростовыми цветами — этакие высокие, под два метра, а то и больше, гиганты самой разной масти. Но, увы, для того чтобы их изготавливать и потом ими любоваться, нужны большие помещения с высокими потолками, настоящие залы. В итоге просмотрев десятки сайтов для рукодельниц, М. С. Новикова выбрала наиболее понравившиеся идеи и творчески переработала их в одну.

И теперь она делает уникальные, оригинальные вещи — букеты-светильники.

Опыт изготовления цветов у нее есть, и большой. Только теперь она использует специальные ткани — изолон, софтин и фоамиран. Это универсальные современные материалы. Например, изолон — искусственно вспененный полиэтилен, пористый, используется для теплоизоляции, а также спасает металлические кузова и детали автомашин от коррозии. При этом очень пластичный, хорошо тянется. Софтин обладает более матовой поверхностью за счет определенных добавок, фоамиран еще по-другому называют «вспененная резина» или «пластичная замша». Помимо чисто технического, инженерного применения, у рукодельниц эти материалы тоже пользуются большой популярностью. Поэтому на завод в Ижевск, где их производят, нередко приходят заказы от мастериц. Кстати, Новикова эти материалы тоже выписывает оттуда — они как нельзя лучше подходят для ее будущих светильников по причине своей теплоустойчивости.

Электрическую составляющую будущих шедевров выполняет муж Марины Сергеевны, поэтому в некоторой степени это общее семейное увлечение. На изготовление одного светильника уходит от 3 до 5 дней, а чтобы придать материалу нужную конфигурацию, она использует… обычный строительный фен.

Конечно, это не обычные светильники (читать или заниматься рукоделием под ними темно) — скорее милые уютные ночнички. Им самое место в спальне взрослых или детей, которые боятся оставаться одни в темной комнате, они хороши для подсветки долгих разговоров во время традиционных домашних посиделок или встречи друзей. Впрочем, каждый находит применение этим оригинальным светильникам сам: ведь днем — это шикарный букет, а в сумерках он еще и светится, создает уют, способствует спокойствию и умиротворению…