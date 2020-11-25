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Поколение целеустремленных и бескорыстных

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Татьяна РОМАШИНА,
председатель городской организации Союза женщин России

Сегодня мы завершаем цикл материалов, посвященных 30-летию городской организации Союза женщин России. В этой публикации рассказывается об активистах первого состава, о последователях и продолжателях традиций и направлений работы, заложенных первопроходцами женского движения.

Первый елецкий женсовет. В центре тогдашний зам. главы администрации города И. Н. Носов, курировавший работу этого органа.

Рупор актива

Хочу сказать, что я благодарна судьбе за то, что лично знаю всех активисток первого женсовета города: И. А. Трошкову, А. М. Пиляеву, Т. А. Кузнецову, А. И. Злобину, Г. П. Губареву, Т. В. Щербатых, Н. Н. Кожухову, З. П. Фаустову, А. М. Зайцеву, Л. И. Кузину и многих других. Именно их яркая, активная деятельность способствовала тому, что обновленная елецкая общественная организация Союза женщин России стала преемником и продолжателем традиций и интересных дел.
В связи с этим хотела бы особо отметить журналиста газеты «Красное знамя» Татьяну Владимировну Щербатых, которая все эти годы не только трудилась в первом составе городского женсовета и была активным его членом, но и всячески популяризировала работу общественной организации, была ее рупором на страницах главной городской газеты. Благодаря ей в те годы в «Красном знамени» появились специальные рубрики, рассказывающие о делах женсовета и его активистках, о взаимодействии с органами власти, оказании реальной помощи горожанкам. Все это способствовало росту авторитета женсовета, вере простых людей в его возможности.
Вот как отзываются о своей подруге члены первого состава женсовета.
Ирина Алексеевна Трошкова, первый председатель:
— Татьяна была избрана в первый состав президиума городского совета женщин и оказалась самой молодой в женсовете. Даже будучи в декретном отпуске, ей удавалось продолжать активно работать в общественной организации. Благодаря Т. В. Щербатых появилась постоянная рубрика в газете: «Женсовет. Что он может?». Практически в каждом номере «Красного знамени» освещалась деятельность президиума, первичных организаций.
Кстати, по предложению Щербатых мы начали использовать новую форму работы — «Прямой телефон». На время его проведения все телефоны в редакции были предоставлены для контактов с женщинами города. На их многочисленные вопросы отвечали руководители отделов, специалисты исполнительной власти. Обобщением и освещением всех проблем и вопросов, принятых по звонкам женщин, и занималась Татьяна Владимировна. В редакции газеты также регулярно проводились «круглые столы» по вопросам укрепления семьи, проблемам материнства и детства. Много интересных материалов было посвящено ельчанкам, принимающим участие в городской акции «Женщина года» в честь 10-летия женсовета. А еще Щербатых была делегатом всех съездов женщин Липецкой области. Мы же ее ценим и уважаем за общительность, открытость, стремление прийти на помощь и верность женсовету.
Людмила Ивановна Кузина, член женсовета:
— Как и другие читатели «КЗ», я помню многие рассказы Щербатых о ельчанах. Благодаря ее стилю изложения одинаково интересно читать и о настоящих профессионалах своего дела, и о судьбах, о личных качествах людей. Знаю, что публикации предшествует большая работа: встреча с будущим героем, откровенная беседа, поиски «изюминки» и моментов, которые не только охарактеризуют собеседника с нужной стороны, но и будут интересны читателю. Люди, чувствуя к себе со стороны журналиста неподдельный интерес, раскрываются, доверительно рассказывают о себе и своих достижениях, переживаниях, эмоциях, проблемах. В итоге на страницах газеты появляется живой рассказ о человеке, а не сухая констатация фактов его биографии.
Неудивительно, что среди широкого круга друзей и знакомых Татьяны немало героев ее публикаций. Открою завесу тайны: мы в женсовете были осведомлены о том, что Щербатых знакома со многими людьми из разных сфер деятельности, и зачастую просили ее замолвить словечко, чтобы решить очередную проблему, с которой ельчанки обращались в наш женсовет, будь то устройство ребенка в детсад или асфальтирование тротуара.
А еще Щербатых — хороший, тонкий собеседник, который умеет выслушать и в случае, если у нее другая точка зрения, сумеет незаметно «перетянуть» на свою сторону. Вот пример: мы с ней вместе отдыхали в Крыму спустя два года после возвращения Республики в Россию. Соседями оказалась семья из Харькова, которая во время одной из вечерних посиделок очень резко высказала претензии России, нашему Президенту и заодно своему. Разговор получался напряженный, серьезный, в возникшей тишине повисла неловкая пауза. Но Татьяна спокойно, без агрессии и раздражения сумела найти нужные аргументы и так расставить акценты, что соседи вскоре согласились: да, Европа Европой, но без России Украине не подняться, и Крым в самом деле всегда был российским…
Это ее умение спокойно и ненавязчиво убеждать мы тоже использовали: когда назревал серьезный разговор с каким-нибудь большим руководителем, в число «переговорщиков» всегда включали Щербатых…
Т. А. КУЗНЕЦОВА, член женсовета, победитель первого областного конкурса «Женщина года»:
— С Татьяной нас сдружил женсовет. Все эти годы она последовательно, систематически на страницах газеты рассказывала о делах нашей общественной организации. Я думаю, во многом благодаря ей город не только узнал о нашем существовании, но и увидел в женсовете силу, способную реально помогать людям, решать их проблемы — их в те годы было хоть пруд пруди. Благодаря особому творческому подходу, богатому опыту и профессионализму Щербатых материалы о женсовете всегда имели большой общественный резонанс, а наше движение обретало авторитет и уважение…


Новое время — новые песни

Так сложилось, что на всех этапах моей работы заместителем главы администрации города приоритетом были вопросы семьи, детства, материнства, то есть всего того, что было, есть и будет в центре внимания женского движения. И мы, следуя традициям наших предшественниц, были инициаторами и организаторами многих добрых и полезных дел. Перечислю лишь некоторые.
Например, это стипендии, которые из городского бюджета выплачиваются одаренным детям, открытие и ежегодное обновление городской Доски почета «Юные дарования города Ельца», куда заносятся портреты 26 самых талантливых детей и подростков, проведение родительских конференций, на которых мы откровенно и открыто обсуждали вопросы воспитания, занятости детей, безопасности их общения в сети Интернет, а также актуальные городские проблемы — тротуары, дороги, освещение, движение транспорта и т. д. Следующим шагом в этом направлении стало создание городской родительской ассоциации, а также совета по демографии, в который вошли представители крупных предприятий, заинтересованных учреждений, организаций. На совете мы изучали и распространяли опыт лучшего отцовского воспитания, семейных традиций и т. д.
По нашей инициативе почти 10 лет назад был введен муниципальный материнский капитал: он в размере 50 тысяч рублей вручается за рождение пятого ребенка в семье. Согласитесь, это хорошее материальное подспорье и к тому же стимул для других!
Мы активно работали со спонсорами. Так, елецкий филиал АО «Газпромтрансгаз Москва» выделил нам крупную сумму, на которую мы по заказам семей, где воспитываются дети-инвалиды, смогли закупить и передать им специальные столы, матрацы, кровати, спортивный инвентарь, тренажеры и многое другое.


Верны традициям, идем вперед

В 2017 году произошло важное событие: женская организация города возобновила свою работу уже с новым составом, в него вошли женщины-руководители, работники образования, медицины, культуры, спорта, бизнес-сообщества, СМИ. Мы стали принимать активное участие в акциях Союза женщин России (СЖР): актеры театра «Бенефис» в режиме онлайн читали произведения Бунина в честь его юбилея, каждую среду актриса Татьяна Милова открывает для маленьких зрителей театральный сундучок с любимыми историями детства, который, кстати, с удовольствием слушают все жители региона. А часть учителей школ города обучаются в онлайн-семинаре «Театральная педагогика СЖР» и получают соответствующие сертификаты.
В честь 75-летия Великой Победы в рамках всероссийской акции, объявленной Союзом женщин России, краеведческий музей организовал онлайн-выставку «Женское лицо Победы». Приняли мы участие и в акции СЖР на лучшее исполнение «Катюши», которую регионы в дни празднования Великой Победы пели от Калининграда до Владивостока: ансамбль «Любава», находясь на самоизоляции, прекрасно смонтировал запись и тоже спел всенародно любимую песню военных лет.
Приятно говорить о том, что наша землячка поэтесса Татьяна Лапина стала победителем специальной номинации межрегионального поэтического конкурса имени Майи Румянцевой, объявленного также СЖР.
Совместно с редакцией газеты «Красное знамя» мы приняли активное участие в акции «Союз женщин России в лицах» в честь 30-летия организации, и на сайте СЖР был опубликован материал, подготовленный Т. В. Щербатых, о первом руководителе елецкого женсовета И. А. Трошковой. Как стало известно, он войдет в общероссийский сборник рассказов об активистках женского движения России. И на страницах «Красного знамени» мы в своем проекте в честь юбилея СЖР рассказали о становлении, развитии и сегодняшнем дне городского женсовета, его лидерах и активистах. Ведь за 30-летнюю историю движения выросло и приняло в нем участие не одно поколение деятельных, целеустремленных, добросердечных и бескорыстных активисток, которым предстоит еще немало сделать на благо прекрасной половины человечества.

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По данным информагентства «Global Women Media», собравшего каталог женских организаций, работающих сегодня в России, в этом списке представлено более 2000 таких учреждений.
В их числе, как правило, некоммерческие организации, занятые в самых разных сферах — от экологии, медицины и культуры до космонавтики, политики и власти. Да и вообще, представить себе любую современную отрасль без деятельного участия или влияния женщин в нашей стране невозможно.

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