Визит вице-губернатора в Елец

Маруся БЫКОВА

На прошлой неделе в Ельце с рабочим визитом побывал заместитель главы администрации Липецкой области А. Н. Рябченко.

Александр Николаевич принимал участие в заседании муниципального оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса, которое провел глава города Е. В. Боровских.

Выступал на этом совещании начальник территориального управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце А. Д. Дорохина рассказала, что сегодня наблюдается небольшой прирост заболевших COVID-19 среди пожилых людей. При этом резких вспышек среди других групп населения нет. За все время второй волны обнаружено более 1800 случаев коронавирусной инфекции.

Александра Дмитриевна подчеркнула, что в постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» внесены изменения, касающиеся обследования контактов первого порядка. Теперь, например, если у одного из близких родственников обнаружат симптомы коронавирусной инфекции, то все остальные будут изолированы на 14-дневный инкубационный период и находиться под наблюдением врача. Но их диагностическое обследование проведут только в случае появления симптомов COVID-19.

Подытожив свою речь, А. Д. Дорохина попросила обратить особое внимание на пенсионеров и постараться для их же блага снизить контакты пожилых людей с улицей.

Заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина поделилась информацией о том, что в городе работают волонтеры, помогающие гражданам старше 65 лет приобретать продукты и необходимые лекарства. Для этого достаточно сделать заявку по номеру телефона 8-800-450-48-48.

В елецких школах и детских садах соблюдаются все меры профилактики COVID-19: помещения проветриваются и дезинфицируются. Регулярно проводится термометрия. Уже 83 ученика перешли на дистанционную форму обучения.

Первый заместитель главы администрации Ельца Н. М. Родионов отметил, что пассажиропоток в общественном транспорте в последнее время снизился на 3 — 4 тысячи человек в сутки. Это свидетельствует о том, что ельчане понимают всю важность ситуации и стараются избегать лишних контактов, не перемещаясь по городу без серьезной надобности. Автобусы и остановки по-прежнему регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Е. В. Боровских призвал участников оперштаба с большим вниманием относиться к систематическим мероприятиям по дезинфекции подъездов, остановок, общественного транспорта, а также к жалобам и обращениям горожан.

Заместитель главы администрации Д. Н. Климов рассказал, что рейды по торговым объектам и предприятиям города проводятся ежедневно совместно с представителями местного Роспотребнадзора. Среди ельчан ведется активная разъяснительная работа по профилактике COVID-19.

На заседании отчитались и главврачи местных больниц. В горбольнице № 1 им. Н. А. Семашко на помощь елецким медикам прибыли два студента медвузов и два клинических ординатора. На амбулаторном лечении здесь находятся 52 человека.

С городской больницей № 2 активно сотрудничают учащиеся медколледжа им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой. В ближайшее время в работу включится студентка медуниверситета.

На сегодняшний день медиками второй больницы выписано 70 льготных рецептов. Препараты доставляются силами родственников и волонтеров. На амбулаторном лечении тут находится 61 человек.

В детской больнице — 13 детей, заболевших коронавирусной инфекцией, выписано 5 льготных рецептов. Роста заболеваемости по ОРВИ нет, гриппа в этом сезоне тоже пока не наблюдается.

А. Н. Рябченко отметил, что команда елецкого штаба по предупреждению распространения коронавируса трудится эффективно.

— Особое внимание хочу обратить на пенсионеров. Эта категория населения находится в группе риска, а в городе наблюдается хоть и небольшой, но прирост заболевших среди ельчан старше 65 лет, — подчеркнул Александр Николаевич. Он также призвал пенсионеров не выходить без особой надобности из дома, а при острой необходимости обращаться в администрацию города или к волонтерам, которые всегда помогут.

Помимо этого, с участием А. Н. Рябченко в администрации прошло совещание, касавшееся осеннего военного призыва в армию.

Александр Николаевич отметил, что сейчас важно максимально информировать молодых ребят о службе. Уклонение от нее — нарушение закона, которое несет серьезные последствия. Увы, в Ельце сегодня одни из самых высоких показателей среди «уклонистов». Вице-губернатор призвал активнее проводить работу с молодыми людьми, отказывающимися идти в армию.

В своем выступлении военный комиссар Липецкой области В. Е. Герасименко отметил, что каждый мужчина должен уметь защищать свою семью, город, страну. К тому же граждане, не прошедшие армейской службы, не могут занимать государственные посты, работать в спецслужбах и силовых структурах.

— Статистика по Ельцу печальная, план пока выполнен только на 70 процентов. Молодые люди уклоняются от армии, их приходится разыскивать с полицией. Поэтому хочу донести до парней, что, проявив малодушие сегодня, завтра можно серьезно испортить себе жизнь, — сказал Валерий Евгеньевич.