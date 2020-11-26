Сегодня, 26 ноября, в эксклюзивном интервью «Вести Липецк» глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, когда в наш регион может поступить препарат для массовой вакцинации от коронавируса.

Отметим, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в следующем году. Регионы должны быть технически готовы: это, в первую очередь, места для хранения вакцины — специальные холодильники.

Возможно, первая вакцина придет в декабре. Сложно загадывать, возможно, придет для массовой вакцинации — сотни или тысячи. Липецкая БСМП будет первым объектом, который примет эти вакцины. Дальше — холодильники по поликлиникам и больницам. Они приспособлены для хранения, сейчас будем проводить инвентаризацию, сколько их и как нужно разместить. Кроме того, нам надо закончить вакцинацию от гриппа — долгожданная вакцина пришла, надо обращаться в поликлиники, — пояснил Игорь Артамонов.

Кроме того, Липецкая область скоро получит большую партию антибиотиков — сто тысяч упаковок.