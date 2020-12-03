ОЭЗ «Липецк» лидирует в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности

Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития в четвертый раз подвела итоги Национального рейтинга особых экономических зон России, в котором ОЭЗ «Липецк» заняла вторую строчку в группе «Высокая инвестиционная привлекательность». В этом году в рейтинге приняли участие 16 особых экономических зон из 12 регионов страны.

«Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния. Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Но темпы нужно увеличить. Необходимо на 100% заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Экспертный совет Ассоциации кластеров и технопарков (АКИТ) при поддержке Министерства экономического развития РФ оценивали ОЭЗ с точки зрения наиболее оптимальной площадки для инвестора. Методика рейтинга построена на основе 30 показателей, объединенных в шесть групп: инвестиционная привлекательность региона России, благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой, земельные ресурсы (и объекты капитального строительства), инвестиционная (и инновационная) активность резидентов ОЭЗ, информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ. По итогам оценки инвестиционной привлекательности ОЭЗ распределяются на три группы: высокая инвестиционная привлекательность, достаточная инвестиционная привлекательность, умеренная инвестиционная привлекательность.

Презентации IV Национального рейтинга особых экономических зон (ОЭЗ) России, созданного АКИТ при поддержке Министерства экономического развития РФ прошла в ТАСС в онлайн-режиме. «Мы небольшой регион в масштабах России, но нам удается не первый год удерживать достаточно высокие позиции в рейтинге, – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев. – На это влияют много факторы, но в первую очередь – работа в режиме одного окна для инвестора. Мы оперативно отрабатываем все заявки, берем на себя часть организационных вопросов при «входе» инвестора на площадку. Администрация региона способствует ускорению процесса от подписания соглашения до ввода предприятия в эксплуатацию».

Сейчас в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 64 резидента с объемом заявленных инвестиций 178 млрд рублей. Осуществляют деятельность 28 предприятий. Объем производства резидентов составил 139 млрд рублей с даты создания ОЭЗ, освоено 66 млрд рублей инвестиций. На предприятиях создано 4,7 тыс. новых рабочих мест.

В 2019 и 2020 годах введены в эксплуатацию новые заводы ООО «Систем Сенсор Технологии», ООО «Дока», ООО «Липецкая кофейная компания». Компания «БС процессинг» весной 2020-го провела техническое открытие, торжественное открытие планируется в 2021 году после поставки импортного оборудования. Общий объем заявленных инвестиций по данным резидентам составил 5 млрд рублей, вложено 4,6 млрд рублей, создано 400 рабочих мест.