Самое интересное про недвижимость

В кадастровой палате по Липецкой области состоялась «горячая линия» по вопросам кадастрового учета объектов недвижимости в рамках всероссийской недели консультаций, где специалисты отвечали на вопросы граждан. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них, представленные редакции «Красного знамени» пресс-службой кадастровой палаты.

Вячеслав: — Собираюсь купить квартиру. Какую выписку я могу заказать, чтобы посмотреть, нет ли на ней каких-либо обременений?

— Обременения вы можете увидеть в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Заказав выписку в электронном виде, вы получите ее быстрее и дешевле относительно ее стоимости в бумажном виде. Получить документ можно в любом МФЦ, либо с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты или сервисов Росреестра.

Оксана: — Можно ли как-то узнать, кто запрашивал сведения о моем доме?

— Собственник объекта недвижимости может получить справку о лицах, которые запрашивали информацию в отношении принадлежащего ему объекта недвижимого имущества. Из нее он получит информацию о физических, юридических лицах, органах местного самоуправления, органах государственной власти, которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения и исходящий номер такого документа. Срок предоставления государственной услуги составляет 3 рабочих дня. Следует иметь в виду, что в справке о тех, кто получил сведения об объекте недвижимого имущества, не будет указана информация о запросах от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Денис: — Решили объединить ванну с туалетом, с чего начать?

— Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением законодательства по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данное жилое помещение, на основании принятого им решения. В городах и районах Липецкой области этим вопросом занимаются муниципальные органы местного самоуправления. Для этого необходимо представить заявление о перепланировке, правоустанавливающие документы на квартиру и подготовленный и оформленный в установленном порядке проект перепланировки помещения в многоквартирном доме. Производить работы можно только после того, как вы получите положительное решение.

Ирина: — Запросили выписку на земельный участок и обнаружили, что на ней указан кадастровый номер домика, который мы снесли год назад и сняли с учета. Это ошибка?

— Согласно действующему законодательству в выписке об основных характеристиках из ЕГРН в реквизите «Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости» отображаются сведения не только об объектах недвижимости, которые расположены на вашем земельном участке на данный момент, но и сведения о тех объектах, которые прекратили свое существование, но ранее были внесены в реестр недвижимости и сейчас носят статус «Архивный».

Евгений: — Слышал, что налог на недвижимость придет уже рассчитанный исходя из кадастровой стоимости. Как мне ее узнать?

— Существует несколько способов получения информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Так, на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости на любую дату. Такая выписка представляется бесплатно в течение трех рабочих дней, а зачастую и раньше.

Кадастровую стоимость объектов недвижимости также можно узнать на сайте Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», в «Личном кабинете» на сайте Росреестра или на сайте кадастровой палаты. Для авторизации в «Личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.

На сервисе «Публичная кадастровая карта» можно получить общедоступные сведения ЕГРН об объекте недвижимости в режиме онлайн, в том числе и кадастровой стоимости.

Николай: — По моему участку проходит зона электросетевого хозяйства. Как я могу посмотреть, где именно она проложена?

— Вам необходимо запросить расширенную выписку из ЕГРН на земельный участок. Ее можно заказать в любом МФЦ либо с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты или сервисов Росреестра.