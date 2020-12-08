Коротко о важном

С 1 января будущего года начинают действовать новые правила перевозок пассажиров автотранспортом.

Как разъясняет Липецкая транспортная прокуратура, эти правила касаются работы такси. В частности, в фирмах, занимающихся этим бизнесом, теперь должны будут не менее полугода хранить сведения из журнала регистрации заказов, который можно вести в бумажном или электронном виде.

До подачи такси пассажиру нужно сообщить номер заказа, наименование перевозчика, размер платы, планируемое время прибытия. Клиенту необходимо выдать чек, в том числе электронный.

Также изменится список информации для размещения на передней панели справа от водителя. Нужно будет указывать не только наименование фрахтовщика, но и его адрес и телефоны, номер разрешения на таксистскую деятельность и орган, выдавший это разрешение. Размещать визитную карточку водителя с фото и сведения об органе, контролирующем перевозки, больше не потребуется. В случае отсутствия в салоне такси вышеуказанной информации должностное лицо может быть оштрафовано на 10 тысяч рублей, а юридическое — на 30 тысяч рублей.

*

Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» напоминает: срок поверки приборов учета газа, продленный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» истекает 31 декабря 2020 года.

С 1 января будущего года абонентам, которые до конца года не проведут поверку или замену приборов учета, начисления за газ будут производиться по утвержденным нормативам потребления.

Подать заявку на замену прибора учета или снятие его для поверки можно дистанционно на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Липецк» в разделе «Вызов слесаря» https://gro48.ru/clients/to/request/.

*

Управлением энергетики и тарифов Липецкой области опубликован сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Липецка и Ельца на 2021 год. С информацией о том, когда и на какой период в вашем МКД будут отключать горячую воду, можно ознакомиться на сайте http://energy48.ru.