Не обслужат без СИЗ

Верховный суд РФ разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики, Верховный суд РФ отклонил иск смоленского центра права и социологии, оспаривавшего методические рекомендации Минпромторга РФ по обязательному использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ). С судебным решением суда можно ознакомиться на официальном сайте ВС РФ.

Смоленский центр просил ВС РФ признать рекомендации недействующими в той части, где они позволяют представителям торговой сферы отказать посетителю без СИЗ в обслуживании. Авторы обращения указали, что данные ограничения противоречат Гражданскому кодексу, запрещающему односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его исполнения, а также нарушают закон о защите прав потребителей, запрещающий обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.

Верховный суд подтвердил: продавцы не могут оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора. В то же время суд обратил внимание на то, что закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разрешает властям устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при режимах ЧС и повышенной готовности. Обязанность выполнять предписания есть и в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Индивидуальные предприниматели и юрлица должны следовать требованиям санитарного законодательства, напомнил суд.

«Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в случае установления нормативным правовым актом субъекта РФ обязательного использования гражданами СИЗ и возможности отказа в обслуживании лиц, не соблюдающих указанное требование, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — отметил Верховный суд.