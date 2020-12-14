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Читатель спрашивает

Кто будет вакцинироваться первым?

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Ответы о вакцине от COVID-19

Уже открылись кабинеты, где можно сделать прививку отечественным препаратом — «Спутник V». Пока прививают людей из группы риска: это учителя, врачи, а также социальные работники. И сегодня в Минздраве сообщили отпускную цену на эту вакцину, она составляет 1 942 рубля за два компонента, об этом пишут Вести.

На первый этап вакцинации потребуется около часа. Сначала вакцинируемый заполнит подробную анкету, затем пройдет в кабинет терапевта, где у него измерят температуру, и узнают о его состоянии на данные момент. Далее — сама прививка, и после нее около получаса ожидания в комнате отдыха под присмотром врачей. Следующая их встреча состоится через 21 день, когда вакцинируемый придет вновь — поставить очередную прививку.

Пока вакцинация от коронавируса доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей по роду своей профессиональной деятельности.

По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться. В конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей страны. По предварительным данным, произойдет это после Нового года.

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины «Спутник V»

Независимый комитет по оценке клинических испытаний «Спутника V» подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

Информацию сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.

Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.

В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты. «Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.

Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

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