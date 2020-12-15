Важные вопросы о вакцинации

В Липецкой области с 15 декабря начнется вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. На днях регион получил первые 800 доз вакцины. Первыми прививки смогут сделать врачи и учителя, работы которых сопряжена с максимальным риском заразиться. Массовая кампания начнется не раньше весны 2021 года. Ничего подобного в регионе не происходило уже много лет, поэтому вполне естественно, что современное поколение смотрит на предстоящую вакцинацию, как в неизведанную бездну. А дилемма — делать прививку или нет — сейчас занимает многие умы не меньше, чем выбор новогодних подарков для родных. LipetskMedia собрал самые популярные вопросы на тему вакцинации и попытался ответить на них, опираясь на авторитетные открытые источники.

— Поможет ли вакцинация остановить пандемию?

Как показывает история борьбы человечества с разными инфекционными заболеваниями, вакцинация — единственный действенный способ остановить распространение болезни. Собственно, многие опасные недуги (вроде оспы) считаются побежденными именно благодаря успешно проведенным прививочным кампаниям.

По словам РБК, эффективной мерой против пандемии COVID-19 вакцинацию назвали и во Всемирной организации здравоохранения. Появление вакцины позволит взять распространение коронавируса под контроль. Однако, наряду с прививками, важно продолжать массовое тестирование, надежно изолировать заболевших людей и соблюдать другие санитарные меры.

— Кто первым сможет привиться от коронавируса?

Приоритет отдается группам риска. Как сообщают Вести, в них входят медики, учителя, социальные работники и представители других профессий, вынужденные каждый день общаться с большим количеством людей.

— Насколько безопасна и эффективна отечественная вакцина от COVID-19?

— Безопасность и эффективность вакцины “Спутник V” доказана серией клинических испытаний, пишет РИА «Новости». В частности, ее высоко оценил независимый комитет, в состав которого входят ведущие отечественные медики и ученые. Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев заявил, что эффективность вакцины после первой прививки составляет 69,3%, а после повторной — 96,2%. Это один из самых высоких показателей в мире. Кроме того, один из двух компонентов “Спутник V” в работе над своей вакциной согласился использовать шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, сообщает «Российская газета».

— Можно ли употреблять алкоголь после введения в организм вакцины?

— РБК узнал у директора НИЦ имени Гамалеи (именно этот центр разработал вакцину “Спутник V”) академика РАН Александра Гинцбурга, что о полном запрете на прием алкоголя речи не идет. Вместе с тем ученый советует разумно ограничить его потребление, чтобы дать организму возможность лучше сформировать иммунный ответ. В центре имени Гамалеи гражданам рекомендуют воздержаться от употребления спиртного в течение 3 дней после каждого укола.

— Насколько конкурентноспособна отечественная вакцина в сравнении с зарубежными аналогами?

— По данным «Интерфакса», эффективность вакцины “Спутник V” в результате клинических испытаний эксперты оценили в 96,2%. Это один из самых высоких показателей в мире. Например, британская вакцина, в разработке которой участвуют компания AstraZeneca и ученые из Оксфорда показала среднюю эффективность в 70,4%.

— Как вакцина будет распределяться по регионам?

— Приоритеты и объемы будут распределяться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе, а также с учетом готовности каждого субъекта РФ обеспечить прием и хранение определенных партий вакцины. Начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков, на заседании оперштаба 9 декабря заявил, что наш регион полностью готов принять 944 дозы вакцины, а в ближайшей перспективе будет готов хранить 10-11 тысяч доз. Губернатор Игорь Артамонов попросил облздрав увеличить потенциал мощностей для хранения препарата до 20-50 тысяч доз.