Способы те же, а суммы все больше

В прошлом номере газеты «Красное знамя» мы писали: подписчики и постоянные, внимательные, думающие читатели «КЗ» не попадаются на уловки незримых мошенников. Наше издание при активном содействии ОМВД России по г. Ельцу подробно информирует горожан о способах подобного дистанционного обмана.

Штаб сообщает

Однако в очередной раз штаб и следственный отдел горотдела полиции сообщают: земляки продолжают проявлять беспечность и, доверяясь жуликам, расстаются со своими деньгами.

Надо выписывать главное городское печатное издание и знакомиться с материалами газеты «Красное знамя», чтобы быть в курсе постоянно совершенствующихся способов мошенничества. Это поможет не попасться на крючок ушлым преступникам.

По информации следственного отдела (СО) горотдела ОМВД, очередные факты дистанционного обмана, как и прежде, связаны с общением с «банковскими работниками» и «покупателями-продавцами» на интернет-площадках.

К примеру, 35-летнего ельчанина надули при покупке игровой приставки, которую он заказывал через Сеть. Якобы сотрудник онлайн-магазина убедил мужчину перевести на указанный банковский счет более 10,5 тысячи рублей. Спустя двое суток горожанин позвонил в интернет-магазин, чтобы уточнить, когда доставят заказанный и оплаченный им товар. Менеджер ответил: никакого заказа от ельчанина не поступало, равно как и оплаты товара. Вскоре выяснилось, что мужчина зашел на сайт-двойник, сделанный мошенниками и перевел деньги жуликам. По факту мошенничества, «совершенного с причинением значительного ущерба гражданину», СО ОМВД возбудил и расследует уголовное дело.

У 22-летней молодой мамы, по информации штаба ОМВД, с банковского счета похитили 5 тысяч рублей. Девушка через Интернет продавала детскую коляску— уже ненужную семье, но еще в хорошем состоянии. Разместила на популярном сервисе бесплатных объявлений соответствующее сообщение с фото. Через некоторое время позвонила «покупательница». Слово за слово — и в итоге ельчанка написала в сообщении данные своей банковской карты, а также код подтверждения. Закончилось общение списанием со счета девушки 5 тысяч рублей.

По предварительным данным (подробности выясняет следственный отдел ОМВД, расследующий возбужденное по данному факту уголовное дело), деньги ушли неизвестному мужчине, проживающему в Московской области.



Денег нет,

зато с кредитом

Сотрудники горотдела полиции продолжают регистрировать заявления от граждан, обманутых лжесотрудниками банков. Неизвестные злоумышленники звонят и в процессе разговора выманивают у жертв персональные данные банковских карт с пин-кодами. Заканчивается общение списанием крупных сумм со счетов доверчивых абонентов.

По информации штаба ОМВД России по г. Ельцу, очередной такой финансовый «казус» случился с 36-летней жительницей Елецкого района, у которой не только украли деньги с банковского счета, но еще и «осчастливили» кредитом.

Потерпевшей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей кредитного отдела банка, и сообщила: «Ваша заявка на получение кредита на 90 тысяч рублей, поданная через Интернет, одобрена». Удивившаяся неожиданной новости женщина сказала, что никаких заявок не подавала.

Под предлогом аннулирования «мошеннической операции» настоящая мошенница убедила собеседницу оформить реальную заявку на кредит, что жертва обмана и сделала. Через несколько минут ее заявка была одобрена, и на банковскую карту женщины поступили 90 тысяч рублей. Затем ей снова перезвонила «работница банка» и предложила перевести 87 тысяч рублей на «безо­пасный счет банка-партнера». Доверчивая дама опять послушалась и сообщила конфиденциальные данные о своих банковских счетах.

Через несколько минут с банковской карты без ведома потерпевшей было переведено 109 тысяч рублей на счета неизвестных женщине банков. Прошло время, пока жертва неведомых злоумышленников поняла: она осталась без денег, да еще и с кредитом на крупную сумму.

По факту совершенного преступления следственный отдел городского ОМВД возбудил уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемого в краже с банковского счета.



Не твое — не бери!

Елецкие полицейские раскрыли кражу, совершенную из банкомата в «Линии». По данным штаба горотдела ОМВД, 28-летний туляк взял себе 3700 рублей, которые аппарат выдал 41-летней ельчанке.

Женщина по карте пыталась снять деньги в банкомате, но что-то не задалось, и она воспользовалась другим аппаратом (в «Линии» их несколько). Рядом стоял предполагаемый вор (пока идет следствие, он не преступник) со своим другом. Злоумышленник, житель Тульской области, заметил, что «строптивый» банкомат все же выдал деньги. Как сообщают полицейские, туляк мог сообщить ельчанке об этом — он ее видел. Но злодей предпочел просто взять чужие купюры и сунуть их к себе в карман.

Елецкие полицейские напоминают: качества видеозаписи камер банкоматов достаточно для идентификации личности человека, к ним подходящего.

В подобных случаях нужно тотчас же сообщить о «бесхозных» деньгах сотрудникам гипермаркета, чтобы вызвали охрану (она прибудет в течение нескольких минут и соответствующим образом все оформит) или, если банкомат в кредитном учреждении, — банковским работникам.

Брать чужие деньги в любом случае нельзя — это преступление.

По кадрам видеокамеры банкомата в «Линии» елецкие полицейские нашли и того вора. Он был задержан, деньги ельчанке вернул, признался в краже и раскаялся. Тем не менее отдел дознания ОМВД возбудил и расследует по факту кражи уголовное дело. Судье теперь решать, какое наказание понесет парень, падкий до чужого.



Важно знать

По статистическим данным ОМВД России по г. Ельцу, сегодня большая часть телефонных мошенничеств — это обман со стороны так называемых «работников служб безопасности» банков. А если присовокупить к этим фактам жульничество с куплей-продажей товаров в Интернете, то подобных преступлений, зарегистрированных в горотделе полиции с начала года, наберется более 200.

Исходя из официальных сведений, опубликованных в последние дни уходящего года региональным УМВД, можно сделать вывод: за неделю в отдельно взятой области РФ мошенники дистанционно способны обмануть жителей на миллионы рублей. Раньше «газовики», «соцработники» и «коробейники» заходили в дома (квартиры) и «изымали» разными способами у пенсионеров и других доверчивых ельчан сотни тысяч рублей. Теперь это чаще всего делается по звонку: людям звонят неведомые злоумышленники и, уговорив сообщить их персональные данные, овладевают чужими деньгами. По статистике, даже гораздо большими суммами, чем прежде при личных встречах со своими жертвами.

Сегодня дистанционно, не выходя из дома, по Интернету, можно взять кредит (есть такая банковская услуга, и она абсолютно законна), оплатить покупку. Мошенники этим активно пользуются. Любой владелец банковской карты — их потенциальная жертва.

По неофициальным данным, значительное количество таких «сотрудников банков» сидят в российских колониях и тюрьмах и именно оттуда названивают своим жертвам. Газета «Красное знамя» несколько лет назад писала, основываясь на приговоре Елецкого горсуда, как обманывали людей подобным способом сидельцы ольшанской ИК-4 (и это при том, что в любом российском МЛС для осужденных «мобильники» строжайше запрещены). Между прочим, «четверка» — исправительная колония строгого режима. География жертв мошенника из ИК тогда была обширная: в материалах уголовного дела, к примеру, были и потерпевшие москвичи, и жители глубинки. Выманенные у потерпевших суммы — десятки тысяч рублей.

Современному клиенту банка необходимо проявлять повышенную бдительность. Если прежде человеку, чтобы избежать мошеннического вторжения, достаточно было просто не запускать потенциальных жуликов в свой дом (квартиру), то теперь особенно важно, чтобы злодеи не овладели еще и вашим сознанием — они хорошие психологи и знают, как выманить у абонента интересующие сведения. Поэтому лучше всего не говорить с незнакомцами по телефону.