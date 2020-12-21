Корпоративны с ограничениями, массовая иммунизация в январе

В регионе приняты новые меры по борьбе с распространением коронавирунсой инфекции. Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов подписал постановление о введении дополнительных ограничений, связанных с COVID-19.

Елки нельзя, корпоративны можно,

но с ограничениями

В период пандемии запрещается проведение всех видов детских утренников, городских елок, театрализованных представлений и других подобных торжеств для детей и взрослых на предприятиях и в организациях. Исключение — новогодние внутригрупповые утренники без присутствия родителей и посторонних лиц.

Еще один пункт постановления касается снятия ограничений на работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь. 31 декабря предприятия общепита смогут обслуживать посетителей до 2 часов ночи. В обычные же дни — до 23 часов. Но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений. В частности, залы должны заполняться наполовину, необходимо соблюдать дистанцию между столами и регулярно дезинфицировать помещения.

Подробные рекомендации по организации работы в период пандемии направлены в кафе и рестораны.

— Мы понимаем всех, кто хочет отметить новогодний праздник, и готовы идти навстречу. Но и от вас ждем порядочности и соблюдения всех норм. Новогодние каникулы не должны закончиться для людей больничными. Требования не такие уж жесткие. Надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья граждан. Вместе с полицией мы усилим контроль, чтобы всплеск заболеваемости после праздников был минимальным, — обозначил свою позицию Игорь Георгиевич.

Дополнительные выплаты медикам

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов подписал постановление об осуществлении единовременных дополнительных выплат отдельным категориям медицинских работников, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Выплаты из областного бюджета получат сотрудники, чей доход может измениться после коррекции механизма осуществления выплат с 1 ноября 2020 года на основании постановления Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762.

Массовая иммунизация населения

не за горами

В ближайшее время начнется формирование списков жителей Липецкой области, желающих сделать прививку от COVID-19. Такое поручение дал глава региона И. Г. Артамонов соответствующим службам.

Сейчас в Липецкой области от новой коронавирусной инфекции прививают медиков и педагогов согласно заблаговременно подготовленным пофамильным спискам.

— Массовую вакцинацию от COVID-19 мы планируем начать в январе 2021 года и наращивать число привитых от месяца к месяцу. В этом нам будут активно помогать волонтеры. Они уже масштабно привлекаются для работы с теми, кому требуется поддержка. В дальнейшем их число также будет увеличиваться, — сообщил Игорь Георгиевич.

Сегодня для вакцинации задействованы восемь медицинских организаций, а с 2021 года — все 29 поликлиник региона. Прививка делается двукратно с интервалом в три недели. Для хранения вакцины имеются специальные морозильные камеры и термоконтейнеры.

За счет средств областного бюджета дополнительно закуплены дополнительные морозильники на сумму 2,3 млн рублей. Уже поставлены семь таких «холодных» камер, обеспечивающих хранение 20 тысяч доз.

В рамках прививочной кампании 2021 года будет использована не только вакцина типа «Спутник V», предъявляющая специальные требования к соблюдениям температурного режима, но и вакцины классического типа, не предусматривающие замораживания, допускающие хранение в обычных медицинских холодильниках.

У «Липецкфармации» есть специализированный транспорт, оснащенный морозильными камерами, для доставки вакцины. Спецавтомобили позволяют соблюсти все требования перевозки. Для транспортировки людей до мест проведения иммунизации также привлекается автотранспорт, в том числе предоставленный администрацией муниципальных районов и городов. Всего на сегодня предоставлено 70 автомобилей, в том числе и __ машин в Ельце.

Игорь Георгиевич отметил, что в январе тоже сделает себе прививку от коронавируса. Решение о том, какой из отечественных вакцин воспользоваться, И. Г. Артамонов пока не принял.

Глава региона рассказал, что после начала в области массовой вакцинации от коронавируса каждый желающий сможет записаться на прививку, обратившись в поликлинику по месту жительства.

Стабилизация цен

В администрации области обсуждалась ситуация с ценами на социально значимые продовольственные товары.

Рабочую встречу провел И. Г. Артамонов. В ней участвовали представители власти, в том числе федеральных структур, товаропроизводителей и крупных торговых сетей.

Открывая совещание, Игорь Георгиевич отметил, что по поручению руководства страны принят целый ряд мер для урегулированию цен.

— Минсельхоз совместно с Минпромторгом проработали соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Это поможет снизить и поддержать на нормальном уровне цены на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Контроль за их исполнения возложен на Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу, — сказал глава администрации Липецкой области.

Оперативные данные

По состоянию на 22 декабря, в Липецкой области за сутки подтверждены _ случая инфицирования коронавирусом, среди них _ в Ельце.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано _ случаев новой коронавирусной инфекции, человек выздоровели, _ — умерли, _ — на лечении.