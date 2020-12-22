Анализы на COVID-19 теперь делают в Ельце

Маруся БЫКОВА

22 декабря в Ельце на базе горбольницы № 2 (поликлиника, ул. Гагарина, д. 5) состоялось открытие новой лаборатории ПЦР-диагностики.

Решение о ее создании было принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Если раньше проведение исследований биоматериала на COVID-19 было возможно только в областном центре, то теперь елецкая лаборатория позволит значительно сократить сроки получения результатов анализов за счет времени, которое уходило на транспортировку тестов.

Биолог Наталья Васильевна Говорова за работой на одном из этапов выделения вируса. Она как раз сидит за специальным столом, который называют боксом (шкафом) биологической безопасности.

ПЦР-распознавание позволяет выявить вирус в биоматериале человека. Это один из самых быстрых и точных способов диагностики. Наличие или отсутствие инфекции определяется с помощью компьютерного программного комплекса — амплификатора.

Подготовительная работа с пробами проводится на специальных столах, которые называются боксами (шкафами) биологической безопасности. Они защищают не только биоматериал от загрязнений, но и медработника от потенциальной опасности заражения. Такой бокс оснащен бактерицидной лампой и изолированной системой вентиляции.

Помещение общей площадью 50 квадратных метров, в котором сейчас расположилась елецкая лаборатория, раньше не эксплуатировалось. По всем параметрам и размерам оно лучше всего подходило для исследований. Был заказан проект, в ходе реализации которого здесь заменили систему водоснабжения, канализацию, вентиляцию, провели капитальный ремонт комнат на сумму более 1,5 миллиона рублей. Для ПЦР-диагностики закуплено специализированное современное диагностическое оборудование.

Сейчас лаборатория обеспечена всеми необходимыми материалами для работы, а также, что не менее важно, квалифицированными кадрами. Тут трудятся 2 биолога и 3 медицинских лабораторных техника. Специалисты прошли соответствующее обучение в Москве по темам «Молекулярно-генетическое исследование методом ПЦР» и «Актуальные вопросы ПЦР-диагностики».

До нового года и в новогодние праздники в лаборатории станут бесплатно исследовать биоматериал тех ельчан, кому врачи горбольниц № 1 им. Н. А. Семашко и 2, а также детской выпишут сюда направления. После нового года начнут оказываться и платные услуги. Ельчане, пожелавшие сдать свои анализы на COVID-19, смогут это сделать.

До официального открытия была проведена проверка оборудования. А во вторник уже поступили первые пробы. Пока что тут планируется проводить 96 исследований в сутки, впоследствии их количество увеличится до 300 — 350.

— У нас стоит четкая задача: выдать результат пациенту в течение 48 часов после забора мазка. Будем придерживаться этого, — рассказала заведующая бактериологической лабораторией Г. Н. Новикова.

В данный момент в елецкой лаборатории планируют проводить диагностику только COVID-19, но в последующем и других инфекционных заболеваний, где применяется методика ПЦР.