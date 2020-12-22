Анализы на COVID-19 теперь делают в Ельце
Маруся БЫКОВА
22 декабря в Ельце на базе горбольницы № 2 (поликлиника, ул. Гагарина, д. 5) состоялось открытие новой лаборатории ПЦР-диагностики.
Решение о ее создании было принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Если раньше проведение исследований биоматериала на COVID-19 было возможно только в областном центре, то теперь елецкая лаборатория позволит значительно сократить сроки получения результатов анализов за счет времени, которое уходило на транспортировку тестов.
ПЦР-распознавание позволяет выявить вирус в биоматериале человека. Это один из самых быстрых и точных способов диагностики. Наличие или отсутствие инфекции определяется с помощью компьютерного программного комплекса — амплификатора.
Подготовительная работа с пробами проводится на специальных столах, которые называются боксами (шкафами) биологической безопасности. Они защищают не только биоматериал от загрязнений, но и медработника от потенциальной опасности заражения. Такой бокс оснащен бактерицидной лампой и изолированной системой вентиляции.
Помещение общей площадью 50 квадратных метров, в котором сейчас расположилась елецкая лаборатория, раньше не эксплуатировалось. По всем параметрам и размерам оно лучше всего подходило для исследований. Был заказан проект, в ходе реализации которого здесь заменили систему водоснабжения, канализацию, вентиляцию, провели капитальный ремонт комнат на сумму более 1,5 миллиона рублей. Для ПЦР-диагностики закуплено специализированное современное диагностическое оборудование.
Сейчас лаборатория обеспечена всеми необходимыми материалами для работы, а также, что не менее важно, квалифицированными кадрами. Тут трудятся 2 биолога и 3 медицинских лабораторных техника. Специалисты прошли соответствующее обучение в Москве по темам «Молекулярно-генетическое исследование методом ПЦР» и «Актуальные вопросы ПЦР-диагностики».
До нового года и в новогодние праздники в лаборатории станут бесплатно исследовать биоматериал тех ельчан, кому врачи горбольниц № 1 им. Н. А. Семашко и 2, а также детской выпишут сюда направления. После нового года начнут оказываться и платные услуги. Ельчане, пожелавшие сдать свои анализы на COVID-19, смогут это сделать.
До официального открытия была проведена проверка оборудования. А во вторник уже поступили первые пробы. Пока что тут планируется проводить 96 исследований в сутки, впоследствии их количество увеличится до 300 — 350.
— У нас стоит четкая задача: выдать результат пациенту в течение 48 часов после забора мазка. Будем придерживаться этого, — рассказала заведующая бактериологической лабораторией Г. Н. Новикова.
В данный момент в елецкой лаборатории планируют проводить диагностику только COVID-19, но в последующем и других инфекционных заболеваний, где применяется методика ПЦР.