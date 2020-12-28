Про нацпроекты, благотворительность и перспективы

Маруся БЫКОВА

На прошлой неделе в Ельце с рабочим визитом побывал заместитель главы администрации Липецкой области Д. Л. Аверов, курирующий в регионе экономическое направление.

Дмитрий Львович оценил качество реализации нацпроектов, на которые муниципалитет получил в уходящем году почти 200 миллионов рублей. Забегая вперед можно сказать, что вице губернатор остался доволен эффективным использованием этих средств в нашем городе.

В Центре онкологической помощи

Вице губернатор начал инспекцию вместе с главой Ельца Е. В. Боровских и председателем горсовета депутатов В. Н. Никоновым с городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко.

Здесь в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в сентябре 2020 года начал работу Центр амбулаторной онкологический помощи. Сюда на сумму почти 50 миллионов рублей закуплено необходимое оборудование: современные цифровые маммограф, рентгенаппарат и эндоскопические приборы.

Все это служит ельчанам, которым теперь нет нужды ездить в Липецк для обследования. Ранее это отнимало у горожан время, средства, да к тому же стоило немалых сил, особенно пожилым и больным людям.

С нынешнего года многие медицинские процедуры можно пройти на базе Центра. Кроме того, его пациенты получили возможность лечиться и наблюдаться у специалистов в условиях дневного стационара.

— В лечении онкозаболеваний самое главное — диагностировать болезнь на ранних стадиях. Новое оборудование, которым оснащен наш Центр, способствует улучшению первичного выявления недуга, дает возможность точной диагностики, эффективного лечения и в конечном итоге, помогает сохранению жизни людей, — отметил главный врач горбольницы № 1 им. Н. Семашко В. В. Петров, знакомя замглавы региона и его спутников с работой медучреждения.



«Энергия»

для врачей

В городской больнице Д. Л. Аверов узнал об инициативе руководства АО «Энергия» — помочь елецким врачам в рамках акции «#МыВместе». Благодаря этому доктора трех местных медучреждений (горбольниц № 1 и № 2, а также железнодорожной клиники) обеспечены горячими обедами. Ежедневно в клиники города отправляется около 150 порций (состоящих из трех блюд) для врачей, работающих на передовой.

Эту меру поддержки «людей в белых халатах» задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, руководство предприятия разработало совместно с администрацией и Советом депутатов Ельца и начало осуществлять с 14 декабря.

Председатель совета директоров АО «Энергия», депутат Совета депутатов Липецкой области В. А. Архипенко, подчеркнул.

— Помощь тем, кто находится на передовой, продолжится до конца эпидемии. Мы также обеспечим медиков, работающих с больными коронавирусом, минеральной питьевой водой. Такая договоренность уже есть с руководством горбольницы № 1. Пандемия — наша общая беда, поэтому будем бороться с ней совместными усилиями, всемерно поддерживая медработников.

Д. Л. Аверов поблагодарил елецкие власти, промышленников, предпринимателей и волонтеров, которые поддерживают врачей в непростое время, и дал высокую оценку их бескорыстным инициативам.



Учеба

с персональным уклоном

Следующим объектом внимания вице-губернатора стала гимназия № 97. Здесь в полной мере можно прочувствовать эффективность от реализации национального проекта «Образование». Гимназия использует в работе самые современные формы и методики, позволяющие ей считаться одной из лучших в Ельце в этой сфере.

С 2019 года учебное заведение — опорная площадка для Московского городского педагогического университета. Участвует в эксперименте по персонализированной цифровой модели образования «Платформа новой школы». По словам директора гимназии № 97 В. А. Пироговой, подобная идивидуальная практика дает возможность каждому ученику более полно раскрыться в соответствии с его способностями и талантами.

В рамках нацпроекта «Образование» педагогический коллектив школы вот уже 2 года реализует несколько планов с «говорящими» названиями: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современный учитель», «Социальная активность», «Бережливая школа». Все это помогает учителям побеждать в различных всероссийских конкурсах. И не просто побеждать, но и успешно внедрять в учебный процесс самые современные технологии.



Аверов приятно удивился

В числе новшеств, такие например, как знакомство с искусственным интеллектом: этот инновационный проект реализуется совместно со Сбербанком России. Тот же Сбербанк РФ помог организовать интересное и ненавязчивое дополнительное обучение школьников во время летних каникул, благодаря тому, что коллектив гимназии выиграл конкурс «Сберкампус».

В 2020 году за счет федерального бюджета в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школа получила новое оборудование. В том числе две интерактивные панели, 38 ноутбуков для учащихся, учителей и административно-управленческого персонала на сумму более 1,6 миллионов рублей. Кроме того за счет средств регионального бюджета приобретено еще 25 ноутбуков для учеников гимназии, занимающихся в проекте «Сберкласс».

Вице-губернатор был приятно удивлен увиденным, в чем тут же чистосердечно признался.

— Гимназия и ее коллектив произвели на меня сильное впечатление. Все эти бережливые технологии, цифровизация, нейросети, современные формы обучения… Здорово, что юные ельчане здесь с раннего возраста получают доступ к новейшим технологиям, — поделился впечатлениями Дмитрий Львович.



Новогодние подарки от вице-губернатора

В качестве Новогоднего подарка для гимназии № 97 Д. Л. Аверов представил холодильник, да не простой, а для хранения медикаментов и вакцин. Как не крути, инновационная вещь, как раз для продвинутой школы!

Кроме того Дмитрий Львович пообщался не только с преподавателями гимназии, но и ее учениками победителями всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Звезда спасения», соответственно Сергеем Дорофеевым и Марией Корнуковой.

Сергей учится в 11 классе, благодаря победе в конкурсе, он заработал свой первый миллион, который планирует потратить на обучение в вузе. Молодой человек получил от Д. Л. Аверова презент — сумку для ноутбука и беспроводные наушники.

Мария увлекается рисованием с первого класса, ходит в изостудию при гимназии. После 11 класса собирается поступать в архитектурный вуз. В качестве подарка вице-губернатор вручил девушке мольберт, акварель и кисти.

А еще в рамках своего визита Дмитрий Львович встретился с юным ельчанином Максимом Овсянниковым. Это трогательная, прямо-таки новогодняя история.

Вот уже несколько лет мальчик борется с болезнью. Учиться из-за постоянного лечения приходится дистанционно, а некоторые игры для детей его возраста ему недоступны, хотя он очень любит собирать конструкторы LEGO. Максим написал письмо Президенту РФ В. В. Путину с просьбой подарить ему на Новый год игровой компьютер.

Совместно с администрацией Ельца, горсоветом и елецкими предпринимателями вице-губернатор Д. Л. Аверов исполнил мечту Максима, вручив ему игрушку его грез. А еще наушники и сласти.

— Я очень ждал и верил, что желание исполнится. Спасибо вам большое! Буду теперь играть в танки, — живо поделился эмоциями со своими гостями юный Максим.



Перспективы Ельца

Завершая рабочий визит в наш город, Дмитрий Львович отметил позитивные перемены, происходящие в Ельце, а также перспективы, заложенные самой здешней историей. В частности, коснулся бывшей табачной фабрики, для которой местные и областные власти активно ищут серьезного и солидного инвестора.

Д. Л. Аверов также отметил елецких промышленников и предпринимателей, приведя в пример председателя совета директоров АО «Энергия» В. А. Архипенко.

— Владимир Александрович, главный меценат усилиями которого восстанавливается храм Михаила Архангела. На таких как Архипенко нужно равняться и брать с них пример, — подчеркнул Д. Л. Аверов.

Общаясь с журналистами, Дмитрий Львович рассказал, о том что в Ельце скоро откроется центр «Мой бизнес». Он призван объединить на одной площадке предпринимателей и поддерживающие их государственные структуры. Здесь станут обучать начинающих бизнесменов, помогать им организовывать свое дело, в том числе с использованием инновационных технологий и программ.

Впрочем, уже сегодня региональные и городские власти, а также некоторые организации оказывают елецким предпринимателям всемерное содействие. Например, дают льготные займы для аренды помещений. Так, фонд поддержки малого предпринимательства выдал 18 льготных кредитов под минимальный процент (ставка от 0,1 %).

— Безусловно, благодаря усилиям местной власти, Елец сейчас на правильном пути. И, конечно, у него отличные перспективы для дальнейшего роста и развития. Лично мне он видится городом, в котором есть провинциальная душа, в хорошем смысле этого слова. И в тоже время, современная инфраструктура и комфортная среда, удобные для его жителей и гостей. Для этого мы все и работаем, — подытожил Д. Л. Аверов.