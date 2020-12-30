Они ежедневно спасают жизни людей

В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции ворвалась в жизнь многих городов, областей, стран и стала серьезным испытанием на прочность. Главными героями года по праву стали врачи. Именно они — сотрудники больниц и поликлиник, водители «скорых», студенты-медики, хирурги и терапевты — заслуживают звания героев уходящего года. Правда, сами они свой подвиг называют работой.

Мы поговорили с теми, для кого «красная зона» и ежедневная помощь людям — будничная реальность. Они рассказали, как для них прошел этот трудный год, а также дали свои рекомендации ельчанам!

Галина Николаевна Кузнецова.

Галина Николаевна КУЗНЕЦОВА,

главный врач городской детской больницы:

— Уходящий год оказался очень непростым, но даже в самой трудной ситуации стараюсь найти что-то хорошее, светлое, позитивное. Например, радует то, что новая коронавирусная инфекция в меньшей степени коснулась детей, они переносили ее легче, хотя наша участковая служба работала не покладая рук с большей, чем обычно, нагрузкой.

В этом году у нас продолжалась реализация национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого для диагностики и лечения в больницу закуплено новое оборудование. Оно появилось в кабинетах офтальмолога, отоларинголога и эндоскопии. Все это способствует улучшению медико-санитарной помощи юным ельчанам.

Помимо этого, мы приобрели переносной ультразвуковой аппарат, с которым при необходимости можно выезжать и проводить обследование пациента прямо у него дома. Также у нас появились два новых рентгеновских аппарата.

От всей души благодарю весь коллектив детской горбольницы. Здесь трудятся настоящие профессионалы!

Всем ельчанам в новом году желаю здоровья! Будет здоровье, будет и все остальное!

Рекомендую провести новогодние каникулы в кругу семьи. У кого есть возможность, лучше съездить на дачу — подышать свежим воздухом. Сейчас нужно соблюдать требования, разработанные Роспотребнадзором: воздержитесь от посещения корпоративов и других массовых мероприятий; не забывайте соблюдать социальную дистанцию (1,5 — 2 метра); избегайте скоплений людей; ограничьте количество контактов в праздничные дни; не забывайте носить медицинскую маску и перчатки в торговых центрах и при посещении родных — везде, где можно подхватить инфекцию; воздержитесь от поездок за границу.

Наталья Лазарева.

Наталья ЛАЗАРЕВА,

студентка 4-го курса Елецкого медколледжа им. Героя Советского Союза

К. С. Константиновой:

— В этом году я заканчиваю медицинский колледж, лично для меня пандемия коронавируса стала настоящей проверкой на стойкость.

Когда узнала о том, что можно помогать врачам в поликлинике горбольницы № 2, сразу откликнулась на приглашение. Работала в процедурном кабинете, осуществляла забор крови из вены, делала внутривенные и внутримышечные уколы. Помимо того, занималась заполнением медицинской документации, проводила уборку процедурного кабинета. Иногда приходилось стоять на входе в поликлинику и замерять температуру у посетителей, а кроме того, обрабатывать им руки антисептиком.

Такая помощь важна, хотя порой и рискованна. Ведь волей-неволей, приходится общаться с самыми разными больными. При этом у тебя из защиты только маска, перчатки да антисептик.

Горжусь тем, что недавно мне поступило предложение поработать в ковидном госпитале. Приму окончательное решение по этому вопросу после новогодних праздников.

А еще за участие в оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов вручил мне благодарственное письмо. Честно признаюсь, было очень приятно получать награду из рук губернатора. Ведь я, да и большинство награжденных, не ждали никаких поощрений и похвалы в свой адрес. Просто помогала от души, от чистого сердца.

Спасибо медколледжу и добровольчеству, благодаря которым коплю бесценный практический опыт. Он очень пригодится мне в будущем, после окончании учебы, и поможет стать классным специалистом в своей профессии.

Считаю, что помогать людям — высшее призвание человека. Поэтому медсестры и врачи всегда останутся востребованными и нужными. А 2020 год в очередной раз это подтвердил и доказал. Да и в повседневной жизни знание медицины пригодится.

Несмотря на многие запреты из-за коронавирусной инфекции, этот год был самым насыщенным и запоминающимся. Я не только училась, но и занималась танцами, стала волонтером, участвовала в творческих и медицинских конкурсах. Надеюсь, предстоящий год Быка меня порадует. Впереди — защита выпускной квалификационной работы, получение диплома (пока что иду на красный), трудоустройство на работу.

Желаю всем жителям Ельца в новом году здоровья, счастья и процветания! Пусть все плохое уйдет и забудется!

Ульяна Николаевна Дедова.

Ульяна ДЕДОВА,

врач-кардиолог больницы № 1 им. Н. А. Семашко:

— В этом году я из кардиологического отделения вдруг переместилась в «красную зону». Когда мне предложили поработать в ковид-госпитале, согласилась, почти не раздумывая. Считаю, помогать больным людям — наш профессиональный долг. Тяжело? Да! Потому что приходится быть одновременно и врачом, и психологом, и поддерживать, и лечить. Зато у нас в медучреждении сложился сплоченный коллектив, мы все друг другу помогаем в трудных ситуациях.

Этот год, безусловно, был тяжелым для всех ельчан. На нас, на врачах, лежит большая ответственность за здоровье пациентов. Но каждый день мы стараемся приходить на работу с улыбкой на лице (пусть под масками и не видно) и хорошим настроением, чтобы передать позитив тем, кому грозит опасность.

Желаю всем ельчанам здоровья! Придерживайтесь простых правил: чаще мойте руки, пользуйтесь медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. По возможности, особенно сейчас, в праздничные дни, ограничьте контакты с другими людьми. Берегите себя и своих близких!

Вадим Владимирович Петров.

Вадим Владимирович ПЕТРОВ,

главный врач городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко:

— 2020 год стал настоящим испытанием для всей России и особенно для системы здравоохранения. Считаю, что наша больница с честью справилась со всеми вызовами. Но работа продолжается. Конец года — всего лишь рубеж, впереди нас ждут новые испытания, связанные в том числе и с коронавирусной инфекцией.

Хочу отметить, что во всех елецких больницах трудятся настоящие профессионалы. Отдельная благодарность, конечно, всему медперсоналу горбольницы № 1, особенно тем, кто сейчас трудится в «красной зоне». Рад, что в этом году стал главным врачом этого медучреждения и меня окружает такая команда.

В уходящем году сделано немало. Особенно хочется отметить открытие центра амбулаторной онкологической помощи и модернизацию системы центрального кислородного снабжения клиники. Теперь жителям Ельца можно пройти необходимое обследование и лечение в условиях дневного стационара у нас в больнице.

От всей души поздравляю коллег и всех ельчан с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, оно, действительно, сейчас очень нужно! Берегите себя и своих близких! На праздничных выходных не забывайте соблюдать меры профилактики covid-19.