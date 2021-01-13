Игорь Артамонов и Евгений Боровских обсудили план реконструкции исторической части Ельца

Воссоздание купеческого облика Ельца стало темой встречи Игоря Артамонова с Евгением Боровских. Руководитель региона и мэр города обсудили перспективы и сроки реконструкции исторической части Ельца.

«В минувшем году из-за сложной эпидемиологической обстановки нам пришлось немного скорректировать работу по реализации этого проекта, но все планы мы обязательно воплотим в жизнь. Сейчас мы плотно работаем с профильными министерствами. У Ельца большое историческое наследие, которое необходимо возродить и сохранить. Убеждён, что мы сможем сделать город ещё более красивым и привлекательным для туристов», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Проект рассчитан на шесть лет. Планируется реконструкция 13 объектов на площади свыше 14 гектаров. В частности, изменения коснутся табачной фабрики, водонапорной башни, Каракумовского моста, площади Ленина.

Также большая работа запланирована на улице Мира, где сохранилась уникальная застройка XVIII-XIX веков. 19 зданий здесь являются объектами культурного наследия. В их числе 10 многоквартирных домов – под расселение. Жильцы пяти квартир в минувшем году уже получили новое жильё, ещё восемь квартир должны расселить в 2021 году.