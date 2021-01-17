Общий вид на COVID



Глава Ельца Е. В. Боровских провел в администрации города рабочую встречу-совещание с руководителями местных больниц и территориального отдела Роспотребнадзора по Липецкой области на тему борьбы с новой короновирусной инфекцией.



Разве не классно?

Вакцина — безопасна



Медработники доложили о том, как проходит вакцинация специалистов работающих на переднем крае: в ковид-госпитале, лаборатории, где проверяют анализы на COVID-19, скорой помощи, специальных медицинских и социальных учреждениях. Все эти сведения объединяются и анализируются комплексной информационной системой «Квазар», позволяющей точно определять количество привитых от новой инфекции и планировать работу в этом направлении на перспективу.



В регионе вакцинировано уже около 850 медработников (данные на 15 января 2021 года). Вакцина, как известно, вводится дважды и при этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения, что красноречиво свидетельствует о надежности и безопасности препарата.



Лучше не теряться,

На прививку записаться



В числе тех, кого привьют от COVID-19 в первую очередь не только медики, но и педагоги, социальные работники и их подопечные, сотрудники учреждений вынужденные контактировать с большим количеством людей, ельчане с хроническими заболеваниям.

Кстати сказать, уже более 800 ельчан позвонили по телефону 8-920-504-46-81 и записались на бесплатную иммунизацию, что позволяет заранее составить график вакцинации, сделать этот процесс плановым, а значит, более эффективным.

По мнению специалистов чтобы в обществе появился коллективный иммунитет, необходимо иммунизировать 60-70 % жителей. В их число входят те, кто уже переболел COVID-19, а так же привитые от вируса граждане.



О спаде рано говорить,

Но, вирус можно победить



Замечено, что в период новогодних праздников количество заразившихся новой инфекцией пошло на спад, но говорить о стойком снижении заболеваемости, пока не приходится. Так, например, начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Липецкой области А. Д. Дорохина не дала благоприятного прогноза по распространению новой инфекции на предстоящие февраль и март. По ее словам эти месяцы, могут стать напряженными по эпидемиологической обстановке. Оптимизм внушает то, что в регион уже направлены тысячи доз препарата для иммунизации, имеется все необходимое для их транспортировки и хранения.

На встрече шла речь и о постоянных мерах по нераспространению и профилактике COVID-19. Они остаются прежними: соблюдение гигиенических норм (социальная дистанция, тщательное мытье рук, ношение медицинских масок в людных местах, применение снитайзеров). При появлении симптомов заболевания необходимо вызывать врача и минимизировать контакты с окружающими людьми.



Сила в действии

И взаимодействии



Подводя итог встречи, глава Ельца В. А. Боровских призвал присутствующих к взаимодействию: ежедневному обмену информацией о вакцинации, составлении списков граждан желающих сделать бесплатную прививку, проведению среди населения разъяснительной работы по иммунизации. В последней части медикам-инфекционистам рекомендовано действовать в союзе с местными средствами массовой информации.

— Мы обязаны действовать эффективно и сделать все для максимального удобства людей. Ельчане должны иметь возможность привиться от CОVID-19 по месту жительства. При этом необходимо постоянно иметь под рукой оперативную и объективную картину о том, как в целом проходит этот процесс в нашем городе — подчеркнул Евгений Вячеславович, завершая заседание.