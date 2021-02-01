Хорошее дело Александра Калинина

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Ельчанин Александр Калинин вместе с группой добровольцев обустроили запущенную спортплощадку возле 14-подъездного дома № 58 на улице Костенко. Инициативу Калинина поддержали глава города Е. В. Боровских и его первый зам. Н. М. Родионов, побывавшие на объекте благоустройства, Александру и его помощникам активно содействовали работники администрации Ельца и муниципальные организации.

Александр Калинин твердо намерен «реанимировать» и заброшенное подвальное помещение МКД, где более 10 лет назад работала секция спортклуба «Строитель», — чтобы дети могли там бесплатно заниматься спортом.

Инициатор и активный организатор оборудования мест для полезного детского отдыха Александр Калинин.

Начало

Семья Александра Калинина (у супругов трехлетняя дочка) переехала в дом № 58 на улице Костенко два года назад. Саша работает в пожарной охране. Дом, где поселились Калинины, большой, как и прилегающая к нему территория. Александр, человек по жизни активный и неравнодушный, сразу же принялся за обустройство этого жизненного пространства. Его инициатива оказалась в русле национального проекта «Жилье и городская среда». Поэтому когда Саша обратился за помощью в администрацию города, там немедля предложили организовать ТОС (территориальное общественное самоуправление), помогли с оформлением соответствующих документов. На начальном этапе к организации работ по благоустройству придомовой территории сразу же начала помогать управляющая компания ООО УК «Елецстроймонтаж» (директор О. Ю. Лапшина). Ольга Юрьевна и впоследствии принимала активное участие в этом процессе.

Во дворе МКД была коробка для занятий летними и зимними видами спорта — довольно большая площадка, заброшенная, за годы запустения заросшая бурьяном. В процессе создания ТОСа Александр Калинин пообщался с депутатом горсовета О. Н. Косоруких. Отзывчивый Олег Николаевич помог решить вопрос с досками (в итоге нашлись почти два кубометра!). Своими силами обшили коробку площадки, сделали въездные ворота.

Ситуация с благоустройством двора с самого начала находилась на контроле муниципального комитета по коммунальному хозяйству. Александр Калинин встречался с председателем ККХ А. Ю. Бричеевым, Андрей Юрьевич, расспросил, что нужно, чем можно помочь. Площадку и прилегающую к ней территорию расчистили и вывезли мусор силами муниципального предприятия «Благоустройство» (руководитель В. Н. Щепетильников).

Для того чтобы повесить сетку на коробку, понадобились трубы. Подключился Д. В. Кирьянов (директор елецкого МУП «По благоустройству и оказанию услуг по захоронению»). Денис Викторович организовал распилку и доставку имевшихся на базе муниципального предприятия труб, с помощью рабочих УК «Елецстроймонтаж» их установили.

Чтобы обтянуть коробку по периметру нужна сетка. Обратились в стройбазу «Дружба» (ИП В. М. Алимов). Владимир Матвеевич распорядился бесплатно выделить 50 кв. м. Еще столько же приобрела на свои средства УК «Елецстроймонтаж».



Людям это нужно

Разумеется, Александр Калинин не «один в поле воин», ему помогают. И жители МКД тоже: многие из местных выросли здесь, играли когда-то на теперь уже благоустроенной коробке, ходили в секцию спотрклуба «Строитель», оборудованную в подвальном помещении дома, где живет Саша с семьей.

— Как только все это началось, многие подходили, спрашивали, чем помочь, — говорит Александр Калинин. — Мы-то живем здесь всего два года, а люди выросли в этом микрорайоне, играли в коробке в хоккей и футбол. Родители хотят, чтобы их дети были активны, занимались спортом, а не сидели, уткнувшись в телефоны или бесцельно болтались где-нибудь, убивая время.

Обшили-покрасили коробку. Художники Игорь Кухалов и Дмитрий Щедрин расписали граффити ее борта.

— Объявили общедомовой субботник, на него вышли около 20 детей и 5 взрослых, — рассказывает Александр Калинин. — Зачистили всю территорию возле коробки, техника предприятия Виктора Николаевича Щепетильникова вывезла мусор и отгредировала площадку по всему периметру. Общими усилиями сделали парковку перед коробкой.

Муниципальный ККХ закупил турничный комплекс (около десятка элементов) и помог с его установкой. Рабочие городской аварийно-спасательной службы срезали старый металлический спорткомплекс, который был во дворе МКД (он был уже никуда не годный, еще советских времен).

— Мы сдали обрезки в скупку металлолома и закупили на полученные деньги спортивные принадлежности — форму, футбольные мячи, мячики для тенниса и еще кое-что, по мелочи, — говорит Александр Калинин. — Дети уже играли в хоккей в новой форме, им это очень нравится.



Новая жизнь коробки

Как только подошли морозы, начали заливать обновленную коробку. К этому процессу активно подключились жильцы МКД. Директор МУП по благоустройству Д. В. Кирьянов помог подвести к площадке электроснабжение, коробка теперь по вечерам светится, как новогодняя елка. Кстати, наряженную елку там на Новый год тоже поставили. Потом, когда уже кончились январские праздники, ее долго не убирали — так она красиво смотрелась.

По вечерам тут играет музыка. Жильцы сбросились, купили аудиоколонку.

— Случалось, до 90 человек одновременно здесь катались, приходили семьями из других домов, — рассказывает Александр Калинин. — Вообще, жильцы моего дома понимают, что надо и самим как-то участвовать в обустройстве своего жизненного пространства. К примеру, когда бывает большой снегопад, трактор почистит подъезды, а бугры-то после проезда техники все равно остаются. Так люди выходят семьями, с детьми, чистят. Мы общими усилиями сделали ледяную горку для ребятишек, они с удовольствием на ней катаются.

Такой была коробка для занятий спортом возле МКД № 58 на улице Костенко еще несколько месяцев назад.

Обновленная коробка после расчистки и ремонта.



Перспективы

для подвала

В подвальном секторе этого большого МКД уже больше 10 лет пустует помещение, где некогда размещалась спортивная секция. Оно муниципальное, де-юре в ведении Дома пионеров и школьников. Площадь большая, порядка 100 кв. м. Тут несколько комнат, есть освещение, канализация, отопление, водопровод, туалеты. Можно при желании сделать и душевую.

Александр Калинин мечтает о том, чтобы дать этому помещению новую жизнь. Прибираться здесь уже начали, но тема не только и не столько во вложении собственных сил — жильцы МКД, многие из которых сами в детстве ходили в эту секцию, готовы Александру Калинину помочь, и помогают — для своих же детей ведь стараются.

Нужны финансовые вложения, и серьезные. Помещение должно соответствовать всем предъявляемым сегодня к подобным объектам требованиям. Пальцев обеих рук не хватит, чтобы перечислить организации, от которых зависит согласование этого вопроса.

Александр Калинин хочет сделать здесь именно бесплатную спортсекцию для детей, и в своем намерении осуществить данный проект он тверд. Уже поступали предложения отдать помещение в аренду коммерческим структурам, но Саша говорит, что сделает все, чтобы этого не допустить. Сам в прошлом спортсмен, профессионально занимавшийся футболом, Калинин убежден: дети должны иметь возможность проводить свободное время с пользой для здоровья и без финансовой нагрузки для родителей, как это было в его детстве. Почему за здоровый образ жизни обязательно надо платить?

Понимание проблемы со стороны городской власти есть. К тому же инициативы Александра увязываются со стремлениями государства сделать жизнь людей лучше в рамках нацпроектов «Комфортная среда…» и «Человеческий капитал». Остается только надеяться на успешное практическое воплощение благих намерений.

Скоро весна, и у Александра Калинина на новый сезон очередные планы: хочется с помощью жильцов МКД облагородить двор дома, сделать его красивее и удобней для здорового семейного отдыха. Благо, с управляющей компанией взаимопонимание есть, при необходимости помогут, да и местная власть идет на встречу хорошим делам Калинина.