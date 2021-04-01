Игорь Артамонов: Свои идеи и предложения в народную программу может внести каждый

Единороссы запустили электронную платформу для сбора предложений в народную программу.

Старт сбору предложений в народную программу дал лидер липецких единороссов, губернатор области Игорь Артамонов.

«Каждое предложение — шаг к позитивному преобразованию, — сказал Игорь Артамонов. — Народная программа — это руководство к действию депутатов на весь срок их полномочий. Все идеи жителей региона, вошедшие в нее после голосования, будут исполнены. Если дал слово, его надо держать».

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области

Свои предложения по благоустройству, строительству школ, поликлиник, созданию новых рабочих мест и другие липчане могут подать на электронной платформе https://idea-er48.ru. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в программу, с которой региональное отделение «Единой России» пойдет на выборы. Одним из первых свою идею в народную программу предложил член Регионального политсовета, вице-губернатор Дмитрий Аверов.

«Команда региона — не только управленцы администрации, губернатор Игорь Георгиевич Артамонов дал четкий посыл — его команда — все жители. А значит, в приоритете те планы и задачи, которые сами жители считают наиболее важными, — сказал Дмитрий Аверов. — Сам я уже подал свою идею. Она касается строительства служебного жилья для специалистов на селе, в первую очередь врачей. Недавно познакомился с опытом работы Вологодской области, где вместе с новыми фельшерско-акушерскими пунктами по нацпроекту во всех селах за областные средства строях типовые дома для фельдшеров».

Все идеи и предложения будут проходить модерацию, чтобы избежать задвоения объектов, использования ненормативной лексики, оскорблений и неуважительного отношения. Если от

жителей населенного пункта будет наибольшее количество предложений по благоустройству конкретного объекта, оно будет вынесено на платформу народной программы для дальнейшего голосования.

Обсуждения народной программы пройдут во всех первичных отделениях партии. Свои идеи и предложения может внести любой человек, для этого надо прийти на заседание первички и принять участие в обсуждении.