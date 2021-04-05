Более 50 общественных территорий восьми городов Липецкой области представлены на платформе общероссийского голосования за проекты благоустройства 48.gorodsreda.ru: Липецка, Ельца, Грязей, Усмани, Лебедяни, Данкова, Чаплыгина и Задонска. В каждом из них жителям будут помогать волонтёры, которые проконсультируют по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства на общефедеральной платформе с 26 апреля по 30 мая.

Надежда Пыжова,

руководитель отряда добровольцев ЕГУ им. И.А. Бунина

— Считаю, это прекрасная возможность для жителей Ельца — благоустроить город, сделать его лучше. Люди пожилого возраста тоже хотят участвовать в этом проекте. Но им нужно помочь. Мы, добровольцы, постараемся сделать так, чтобы каждый активно смог проявить свою гражданскую позицию.