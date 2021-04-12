Игорь Артамонов принял участие в масштабных командно-штабных учениях

Впервые в Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова прошли крупномасштабные командно-штабные учения. Они стали беспрецедентными по количеству участников. Отрабатывались действия по тушению природных пожаров, защите населённых пунктов от огня и спасению пострадавших.

В практической части были задействованы силы и средства Главного управления МЧС России по Липецкой области, Лесопожарного центра, региональных управлений лесного хозяйства, дорог и транспорта, государственной пожарно-спасательной службы, Липецкого авиацентра, Росгвардии, Липецкого аэроклуба, ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго», Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», ООО «МАГ+С», а также добровольные пожарные команды, медики, полиция и Роспотребнадзор.

Учения, прошедшие в Липецком районе, были не только масштабными, но и зрелищными, с применением различного рода техники, в том числе авиации. По замыслу организаторов в ходе проверки термической точки вблизи села Вербилово был обнаружен лесной пожар, он распространялся в направлении населённого пункта. Беспилотники провели авиаразведку. На защиту села были брошены все возможные силы и средства. Для усиления группировки в зону возгорания с воздуха высадились пожарные-десантники.

Кроме того, в ходе учений отработали действия по подготовке и эвакуации населения, а также по оказанию помощи пострадавшим. Полицейские и работники местной администрации оповестили жителей. Дополнительно с самолёта Як-18Т были сброшены листовки с призывом покинуть территорию населённого пункта. Условно пострадавшего из опасной зоны эвакуировали вертолётом.

Ещё одним важным пунктом в учении стала отработка действий по поиску детей, потерявшихся в лесу. Были задействованы спасатели и кинологи.

«Сегодняшние учения показали, что значительно вырос уровень взаимодействия между спецслужбами и органами власти. Учения прошли на высшем уровне, действия участников были слаженными и чёткими. Это подтверждение того, что к пожароопасному сезону регион хорошо готов», – прокомментировал Игорь Артамонов.







После завершения практической части учений состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Основанная тема – подготовка к пожароопасному периоду.

«За последние несколько лет в Липецкой области проведена серьёзная работа по обеспечению противопожарной защиты. Созданы новые подразделения пожарной охраны, закуплена техника, сформированы добровольные пожарные дружины. Но эта работа не должна останавливаться ни на минуту. Безопасность населения превыше всего. И регион всегда должен быть готов к любому развитию событий», – подчеркнул Игорь Артамонов.