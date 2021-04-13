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Развитие стройкомплекса в Липецкой области рассмотрели на оперативном совещании в Минстрое России

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На еженедельном совещании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о мероприятиях, проводимых регионом, по внедрению функционала единой федеральной информационной системы ГИС ЖКХ. Система создана для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в МКД, предоставлению коммунальных услуг. В настоящее время вопрос по размещению объемных сведений в системе от управляющих и ресурсных организаций, регионального фонда капремонта и органов местного самоуправления находится на контроле Государственной жилищной инспекции Липецкой области.

В ходе совещания также обсудили вопрос реализации федеральных программ национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что область перевыполнила задание по вводу жилья. По итогам прошлого года он составил 1 231,8 тысяч квадратных метров. На душу населения это составило 1,08 квадратных метров на человека, что позволило региону войти в пятерку лидеров среди субъектов страны. На 2021 год стоит задача ввести 1 222 тысяч квадратных метров жилья. Для решения вопроса по комплексному развитию территорий рассматривается возможность применения механизма непосредственно в областном центре. Кроме того, ведётся работа с ДОМ.РФ по вовлечению в строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

В 2020 году в регионе выдано более двух тысяч кредитов на сумму около 4,5 млрд рублей. В первом квартале 2021 года темпы выдачи кредитов не снижаются: за три месяца выдано кредитов на 1,2 млрд рублей.

Как подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин, в регионе действительно высокий объём строительства. Область также вошла в число пилотных регионов по реализации инфраструктурных облигаций.

Благодаря участию региона в реализации федеральной программы стимулирования развития жилищного строительства введены в эксплуатацию инженерные сети по дополнительному финансированию в микрорайоне «Северо-Восточный» города Грязи, завершено строительство сетей в селе Юсово Чаплыгинского района. Также построена новая школа в микрорайоне Европейский, которая рассчитана на 800 мест. В 2021 – 2024 годах в регионе планируется построить 44 объекта дорожной и коммунальной инфраструктуры за счет федеральных средств общим объемом более 3,4 млрд рублей.

По программе переселения из аварийного жилищного фонда в 2020 году было расселено 10,2 тысячи квадратных метров, что в 3,5 раза больше, чем годом раннее. Всего в Липецкой области будет расселено 114 тысяч квадратных метров. В ближайшие пять лет из аварийного жилья переедут более 6,9 тысяч человек. Этапы программы будут реализовываться на территории шести городов. Большая часть квадратных метров по переселению приходится на город Липецк. В областном центре сейчас продолжается строительство многоэтажного дома для 350 переселенцев. В Лебедяни началось возведение трех многоквартирных домов для 220 человек.

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