Как живет елецкий хлебокомбинат

…На специальной маркерной доске в кабинете директора Елецкого хлебокомбината АО «ЛИМАК» Евгении Валерьевны Никитиной расписан план действий на ближайшие два месяца с главными задачами. Журналистам «Краснознаменки» повезло: в тот день, когда мы побывали на этом старейшем елецком предприятии, здесь запускали пробное производство лаваша с различными натуральными добавками.

Заведующая лабораторией Елецкого хлебокомбината АО «Лимак» Л. А. Кузьмина, директор предприятия Е. В. Никитина и начальник производства Ю. Г. Кузьмина.

Формовщица Н. В. Неклюдова.

Армянский лаваш

в Ельце

Традиционные кавказские лепешки на предприятии начали выпускать с ноября прошлого года, потому что многие ельчане используют их при приготовлении различных блюд. То есть спрос на лаваш большой, а технология его производства не слишком сложна и затратна.

Тем не менее, прежде чем освоить новую продукцию и поставить ее на поток, пришлось поучиться у коллег из Задонска — там эти хлебные лепешки выпускают уже давно. Линия, на которой производится елецкий лаваш, почти полностью автоматизирована. Это совместная российско-армянская разработка, причем присутствие специалистов из бывшей советской республики на местном предприятии ни у кого вопросов не вызывает — кто ж лучше армян знает, как правильно изготовить любимый хлеб жителей Кавказа и Ближнего Востока?!



Да еще

с добавками

…В цехе, где установлена новая линия по производству лавашей, чисто, тепло, вкусно пахнет тестом. Линия компактна — всего несколько метров, и вот уже из чрева агрегата выползают еще теплые, аккуратно нарезанные лаваши. Сегодня на предприятии делают пробный выпуск этой продукции с натуральными добавками: в банках на полке выстроились сушеные шпинат, базилик, орегано и куркума. Это очередной шаг коллектива хлебокомбината на пути расширения линейки выпус­каемых изделий. Здесь убеждены, что ароматные добавки пряных трав сделают продукцию еще более востребованной и дадут покупателю большой простор для кулинарных экспериментов.

Уверенность и директора, и специалистов завода основана в первую очередь на том, что ельчане выпекают лаваш по традиционной рецептуре, по ГОСТу, без искусственных добавок и прочих химических «улучшителей вкуса». В составе теста только мука, соль и вода. Понять, что продукция натуральная, можно и по срокам хранения: на Елецком хлебокомбинате для этих лепешек его определяют в семь суток. В то время как конкуренты предлагают потребителям изделия, хранящиеся по три месяца (!) после срока изготовления за счет консервантов.



Следуют традициям

К слову сказать, все хлебобулочные изделия ельчан выпекают по, годами проверенной рецептуре, только с использованием натуральных ингредиентов.

Сегодня лаваши, изготовленные на Елецком хлебокомбинате, реализуют не только в нашем городе, но и, к примеру, в далекой Пензе. Головное предприятие — продовольственная компания АО «ЛИМАК», в которую входит елецкий завод, — так регулирует поставки своей продукции, чтобы ею был насыщен региональный рынок, да и жители других областей отведали наши вкусности. Например, только в Ельце производят около 50 различных наименований хлеба, в том числе и подовый, нарезные батоны, а еще многочисленные пирожки, сдобы. Кроме лавашей в числе новинок тостовый хлеб. Проще говоря, отлично подходящий для бутербродов.



Хлеб для тостов

Его выпечку тоже освоили в ноябре прошлого года, при этом докупать оборудование не пришлось — для производства тостового хлеба оказалось достаточно имеющихся мощностей. По традиции выпекается он из натурпродуктов, тесто дрожжевое. Особенность и отличие от других изделий в том, что технология производства предусматривает механическую разделку теста на 6 одинаковых по массе кусочков, которые укладываются в специальные формы. После обязательной расстойки (это значит, что тесту дают, как говорят специалисты, «отдохнуть») будущие тосты отправляются в печь. Затем их остужают, режут на порционные куски и упаковывают. Весь технологический процесс от замеса теста и до готового продукта занимает около пяти с половиной часов. В сутки предприя­тие выдает на-гора полторы тонны тостов. Их четыре разновидности — зерновой, классический, на кефире и с отрубями. При этом все отличного качества и стопроцентно отвечают главному требованию к этому виду продукции: с твердой, хрустящей корочкой снаружи и нежной мякотью внутри.



«Куличная кампания»

Уже сейчас на предприятии готовятся к традиционной «куличной кампании». Именно это словосочетание написано маркером на специальной доске в кабинете директора, где отражены планы на ближайшие два месяца. Заводчане готовы порадовать горожан и жителей области куличами с самыми разнообразными украшениями. При этом даже нет надобности говорить, что рецептура этой продукции проверена не годами — десятилетиями, и ей можно доверять. Кстати, директор Е. В. Никитина рассказала, что при производстве куличей в них обязательно добавляют освященную воду, а православные батюшки ежегодно благословляют коллектив на изготовление этих булочек. Вот такая традиция!



Когда совпадают желания

и возможности

Так получилось, что освоение и выпуск новой продукции на предприятии совпали с назначением на должность директора Елецкого хлебокомбината Евгении Валерьевны Никитиной. Она липчанка, закончила Московскую государственную технологическую академию. В АО «ЛИМАК» Никитина начинала карьеру начальником лаборатории макаронной фабрики, а с ноября прошлого года была назначена директором Елецкого хлебокомбината.

Как говорит Евгения Валерьевна, ее встретил дружный, сплоченный, очень профессиональный коллектив, желающий и умеющий работать. Поэтому задача, поставленная головным предприятием перед новым директором, — вывести производство на еще более современный уровень, сохранив и приумножив качество и ассортимент выпускаемой продукции, — полностью совпала с настроением елецких хлебопеков. При этом обе стороны — и директор, и коллектив — очень скоро получили возможность показать себя в деле: буквально за месяц на предприятии освоили сразу два вида новых изделий — лаваши и тостовый хлеб. Сегодня Е. В. Никитина утверждает, что без помощи и поддержки ельчан (сегодня на хлебокомбинате трудится около 200 человек) и главных специалистов, таких как начальники лаборатории Л. А. Кузьмина и производства Ю. Г. Кузьмина процессы, подготовки и выпуска новой продукции вряд ли были столь успешными.



Новое — еще

не забытое старое

Традиционный вопрос «о перспективах» после всего увиденного и услышанного можно было б и не задавать: выполнять задания и планы головного предприятия по выпуску продукции, строго контролировать ее качество, нарабатывать традиции по производству новых, уже, считай, освоенных изделий. Но оказалось, есть и еще одна задача: АО «ЛИМАК» решило вернуться к фирменной торговле и снова открыть сеть магазинов, где будет представлена вся продукция предприятия. В том числе и в Ельце.

…Сегодня Елецкий хлебокомбинат активно объявляет о приеме на работу. Люди нужны в первую очередь по причине расширения производства за счет освоения новой продукции, наращивания объемов выпуска хлебобулочных изделий, пирожков и сдобы. А еще потому, что у этого предприятия масштабные перспективы, ведь каким бы боком ни поворачивалась жизнь, а хлеб на столе всегда был, есть и будет!.. Не случайно говорят, что он — всему голова.