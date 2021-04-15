Прокурор области: «Приеду в Елец с семьей!»

В ЕГУ им. И. А. Бунина состоялась встреча студенческого актива с прокурором Липецкой области Г. Г. Анисимовым.

Кроме Геннадия Геннадьевича участие в этом мероприятии приняли ректор университета профессор Е. Н. Герасимова, прокурор Ельца Д. В. Гнездилов, преподаватели вуза, журналисты местных и региональных СМИ.

Общение проходило в простой и открытой форме. Облпрокурор отвечал на вопросы студентов, касавшиеся самых разных тем. Например, он признался, что искренне любит историческую литературу. Рассказал также о неожиданном для себя открытии: оказалось, Елец — родина министра юстиции и генерал-прокурора Российской империи А. А. Хвостова (1857 — 1922). В преддверии 300-летия прокуратуры России (дату отметят в 2022 году) планируется увековечить память об Александре Алексеевиче установкой его бюста в городском Комсомольском сквере. Кстати сказать, свою прокурорскую деятельность наш именитый земляк начинал в Саратовской губернии, на земле, где родился Г. Г. Анисимов. Геннадий Геннадьевич назвал Хвостова эталоном прокурорского работника и человеком, преданно и честно служившему Закону и России.

В процессе общения прокурор области ответил и на вопрос журналиста «Красного знамени» о том, какое расследование из профессиональной практики ему особенно запомнилось. На секунду задумавшись, Геннадий Геннадьевич ответил:

— Приведу пример из разряда экономических преступлений. Это дело касалось поставки некачественного топлива для котельных Костромской области накануне зимы. Расследуя его, пришлось объехать 7 регионов России, опросить множество свидетелей. В итоге все преступники были изобличены, задержаны и наказаны. Из-за их алчности в регионе едва не был сорван отопительный сезон, что могло отразиться на десятках тысяч людей. Им грозило остаться без тепла в домах в самый разгар зимы. Удивительно, как могли горе-дельцы пойти на такое из-за наживы?! Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры беду удалось предотвратить…

Конечно же, спросил я и о впечатлениях от нашего города.

— Знаю, что Елец обладает богатейшим культурно-историческим наследием. Это город воинской славы, подобное достойно преклонения. Вообще я очень люблю историю, а здесь множество зданий и храмов, благодаря которым чувствуется дух настоящей России. Чтобы глубже окунуться в такую атмосферу обязательно приеду сюда с семьей, это неизбежно! — с улыбкой ответил Г. Г. Анисимов.

В ходе визита облпрокурор встретился с главой Ельца Е. В. Боровских, обсудив планы по установке в городе памятника нашему земляку, российскому государственному деятелю А. А. Хвостову.

НАША СПРАВКА:

Геннадий Геннадьевич Анисимов родился в городе Балакове Саратовской области в 1979 году. В детстве и юности увлекался плаванием, рукопашным боем. В 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция» и с тех пор служит в прокуратуре. Кандидат юридических наук. Прошел путь от должности следователя в Костромской области до старшего помощника региональной прокуроры и заместителя прокурора Саратовской области.

С 1 июня 2020 года указом Президента РФ старший советник юстиции Г. Г. Анисимов назначен прокурором Липецкой области. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени. Верующий, православный, женат, в семье растут два несовершеннолетних ребенка.