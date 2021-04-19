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Горожане

Выставка моделиста Токарева

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Выставка моделей учебно-тренировочных радиоуправляемых и кордовых самолетов, изготовленных ветераном труда, почетным серебряным волонтером Анатолием Михайловичем Токаревым, прошедшая недавно в городском парке, была приурочена к славной дате — 60-летию первого полета человека в космос.

Фото на память: А. М. Токарев (слева) и Р. С. Сафонов.

Экспозиция крылатых машин привлекла внимание школьников, студентов и просто прогуливающихся в парке ельчан: яркие, разноцветные, и к тому же действующие модели самолетов никого не оставили равнодушными.
Анатолий Михайлович Токарев увлекается построением самолетиков давно, а в начале двухтысячных годов был членом команды ельчан, побеждавшей на этапах чемпионата России по авиамоделизму. Причем один из этих этапов проходил на московском аэродроме Тушино, а другой — в Ельце. Кроме того, в Саранске команда «Мы из Ельца» завоевала 1-е место и Кубок открытого чемпионата Мордовии на приз Героя Советского Союза Михаила Девятаева в классе «Воздушный бой».
А из Тушино Токарев привез, как он считает, наиболее ценные свои реликвии — автограф летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича и фото с ним и генералом-полковником авиации, Героем Советского Союза Н. Т. Антошкиным.
Встреча с прославленным космонавтом произошла неожиданно. Оба героя Советского Союза присутствовали в Тушино на соревнованиях по авиамоделизму и после завершения состязаний вышли на поле, где происходила «битва» моделей самолетов. Легендарные летчики запросто общались с участниками соревнований, рассматривали летательные аппараты, задавали вопросы.
Токарев оказался рядом с Поповичем, и тот начал расспрашивать слегка растерявшегося от близости к космической «звезде» ельчанина о его увлечении самолетами. Оказалось, что Попович хорошо осведомлен о кордовых моделях самолетов. Это такие сравнительно большие «птички» (размах крыльев не менее полуметра) с двигателями внутреннего сгорания или питающиеся от аккумуляторной батареи, которые находятся «на привязи» — корде. Модели летают по кругу в радиусе 16 метров и при помощи спортсмена, управляющего кордом, могут выполнять фигуры пилотажа.
К тому времени и ельчане, и другие участники соревнований, помимо кордовых, использовали уже и радиоуправляемые модели. Токарев с Поповичем пришли к выводу, что наука и техника развиваются быстро. При этом Анатолий Михайлович не выдержал и воскликнул: «Павел Романович! Я же видел вас только по телевизору и даже не могу поверить, что сейчас стою рядом, да еще и запросто разговариваю!».
Попович рассмеялся, достал из кармана пиджака свою визитку, расписался на ней и протянул Анатолию Михайловичу: «Держи, на память!». Потом оба героя (Попович и Антошкин) сфотографировались с участниками соревнований и попрощались с ельчанами, пожелав им успехов.
Выставка самолетов стала заметным событием в городском парке. И школьники, и взрослые люди подходили к Токареву, расспрашивали его о моделях, особенностях их изготовления. Вместе с Анатолием Михайловичем на вопросы горожан отвечал еще один ельчанин, увлеченный самолетами, — оператор станков с ЧПУ АО «Энергия» Р. С. Сафонов. Это он «начиняет» аппараты электроникой и буквально учит летать модели самолетов, поднимая их первый раз в небо.
Вот такой сложился авторский тандем романтиков, влюбленных в авиацию. Думаю, что привычка смотреть в небо и мечтать у всех у нас из того памятного апреля 1961 года…

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