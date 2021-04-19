Белочку выбрали символом преображения Липецкой области

Талисманом проекта “Формирование комфортной городской среды” в Липецкой области выбрали… белочку. В ходе голосования, проводившегося несколько дней в соцсетях, персонаж по имени Лерочка обогнала бобра Макса и птичку Марка. За белочку проголосовали более 50% участников опроса, что на политическом языке означает уверенную победу в первом туре.

Напомним, что 26 апреля стартует голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители Липецкой области на сайте смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году. На общероссийской платформе для онлайн-голосования наш регион представит более 50 общественных территорий.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Отметим, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2019-2020 годах в городах и сёлах Липецкой области преобразились более 240 общественных пространств и 130 дворов. В этом году планируется благоустройство 109 общественных пространств.