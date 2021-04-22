Охотники за стволами



Роман ДЕМИН



Прогуливаясь с супругой в районе старых, уже заброшенных яблоневых садов, вдруг, наткнулись на десятки ровных и круглых ям, сделанных, судя по всему, в самом начале марта.



Рядом с некоторыми из них валялись куски проволоки, обрывки сломанной рулетки, шпагата, ручная пила, использованные хозяйственные перчатки, пакеты из фаст-фуда (видимо тут перекусывала целая бригада рабочих) и прочий хлам.



Поначалу, никак не могли взять в толк, что тут делали люди и мощная техника? Ведь чтобы пробраться сюда через снежные заносы, образовавшиеся зимой (в марте снега здесь было еще полно) не обойтись без тяжелого трактора. Кроме того нужен специальный агрегат, способный делать в мерзлой земле отверстия диаметром под два и глубиной около одного метров. Кому и зачем все это нужно?!

В итоге мы, конечно, догадались, что здесь поработали охотники за деревьями, выкапывавшие их прямо с корнями. В апреле, когда вновь оказались в этих местах наткнулись и на подтверждение наших предположений . Видимо тут орудовала «фирма» специализирующаяся на продаже живых деревьев, причем уже довольно взрослых. В Интернете подобные дельцы дают соответствующие объявления. Они торгуют зелеными насаждениями, порой, выдавая их за выращенные в питомнике саженцы. Видимо спрос на стволы есть, раз бизнесмены выкапывают их вместе с корнями с помощью мощной современной техники и по уже отработанной технологии. Увы, производить рекультивацию (засыпку вырытых ям, которые наносят вред земле) и уборку за собой мусора «фирмачи» не удосужились, видимо посчитав это накладным.

Кстати сказать, по закону самовольная выкопка деревьев и кустарников (тем более в промышленных масштабах) запрещена даже в лесу. Подобные действия — нарушение земельного законодательства РФ, за которое предусмотрена административная ответственность и возмещение вреда, нанесенного почве. За этим должны следить специалисты Россельхознадзора.

Если хотите выкопать и пересадить (в свой сад-огород, или на придомовый участок) деревце из дикой природы, лучше обратиться за разрешением в местный лесхоз.

В ТЕМУ:

Растения, выращенные в питомниках, отличаются от «диких» собратьев тем, что у них компактная и мощная (сформированная профессионалами) корневая система, а также крона. Такой саженец легко приживется на новом месте и начнет быстро растет. А вот выкопанные грубо и с минимальными затратами, без соблюдения определенных норм растения, как правило, долго болеют или вообще умирают после переезда в город.

Лиственные деревья приживаются легче, поскольку они более живучи. Кроны кленов и лип, можно формировать при помощи стрижки, они ее не боятся.

Сажая хвойные, нужно взять ту землю, в которой они росли. В яму предварительно вылить ведро воды.