Они спасают жизни

Вчера в Ельце впервые отметили День сотрудника скорой медицинской помощи.

«Скорая» — словно передовая — фронт всей медицины, где на страже жизни и здоровья стоят «люди в белых халатах». Для них это привычная ежедневная работа, где нельзя схалтурить или отложить дело на потом.

В елецком филиале «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» трудится 167 человек. В их числе — 43 водителя, 9 врачей, остальные — средние медицинские работники.

Врачебно-фельдшерские бригады ежедневно выезжают на экстренные (в течение 20 минут) и неотложные (до одного часа) вызовы. В среднем специалисты обслуживают до 80 обращений в день и от 40 до 70 — за ночь. В оперативном отделе одни специалисты принимают телефонные звонки, другие направляют бригады на вызовы. В Ельце дежурят 8 — 9 бригад, вахта каждой из которых длится по 12 часов. В одной смене — по 2—3 врача и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Бригада «скорой помощи»: врач Елена Васильевна Плужникова и фельдшер Евгений Олегович Гулевских.



В начале вспышки пандемии коронавируса на плечи сотрудников скорой помощи легла ну очень большая нагрузка. Они выезжали к температурящим больным, доставляли их в больницу № 1 им. Н. А. Семашко, а затем, когда там закончились места для пациентов, — в Липецк.

— Ельчане чаще всего обращались к нам с повышенной температурой, кашлем и одышкой, — рассказал корреспонденту «Красного знамени» заместитель главного врача по медицинской части А. А. Валько. — Все, у кого было подозрение на коронавирусную инфекцию, получили догоспитальную помощь и были доставлены в первую больницу. Сейчас подобных вызовов стало меньше.

Рабочий день героев нашего времени начинается с обсуждения сводок за предыдущие сутки. Подсчитывают и анализируют общее количество звонков и обращений ельчан, число родов, детских заболеваний, инфарктов и многое другое.

— Выезжаем на ДТП, пожары и все аварийные ситуации, а также при жалобах на боли в сердце, — рассказал о своих трудовых буднях Александр Альгердович Валько. — 80% горожан, обращающихся к нам, нуждаются в коррекции лечения. К сожалению, большинство людей не соблюдает медицинских рекомендаций и порой забывает принимать лекарства. Из-за этого у них поднимается давление, возникают головные боли. Ельчанам нужно чаще обращаться к участковым врачам с целью профилактики болезней и назначения лекарственных препаратов.

Сотрудники скорой помощи регулярно проходят курсы повышения квалификации, активно участвуют в медицинских конференциях и семинарах. Например, недавно прослушали лекцию о стандартах оказания помощи больным с острым корональным синдромом.

— Главная наша задача при осмотре больного на догоспитальном этапе — очень быстро и правильно поставить диагноз. Для этого нужно измерить температуру, давление, пульс и частоту сердечных сокращений, — рассказала врач скорой помощи Е. В. Плужникова. — Конечно, с опытом уверенности становится больше, лучше ориентируешься в экстренных ситуациях.

Кстати сказать, ежегодно елецкий штат сотрудников скорой помощи пополняют молодые специалисты из медицинского колледжа им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой (ЕМК).

— Работаю фельдшером более полугода. Практически сразу влился в коллектив и «заразился» желанием спасать человеческие жизни. Планирую поступать в вуз и расти в профессиональном плане, чтобы в дальнейшем стать врачом-реаниматологом, — рассказал выпускник ЕМК Е. О. Гулевских.