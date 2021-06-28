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Пассажиропоток Липецкого аэропорта увеличился в 3,5 раза с начала года

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Пассажиропоток аэропорта «Липецк» за шесть месяцев текущего года увеличился более чем на 41% по сравнению с показателями 2019 года и вырос в 3,5 раза по сравнению с первым полугодием  2020 года.

С начала 2021 года полетами через липецкий аэропорт воспользовалось более 59,5 тысячи пассажиров. За этот же период в прошлом году — 17,9 тысячи человек. Многократное увеличение пассажиропотока связано с расширением географии полетов. Помимо регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург зимой возобновились рейсы в Минеральные воды, добавилась Казань. В апреле появилась возможность снова прямым рейсом вылететь из Липецка в Симферополь и Сочи, а также в Анапу. Именно эти направления на черноморские курорты пользуются особой популярностью в летний период.

О работе над расширением географии полетов из аэропорта областного центра еще в ноябре 2020 года рассказывал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Аэропорт Липецка активно развивается, ведь это не просто визитная карточка региона, но и важный стратегический пункт. Мы постоянно работаем над расширением географии полетов, чтобы летать из Липецка стало еще удобнее, а к нам в регион приезжало больше гостей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.   

Аэропорт «Липецк» носит статус международного. Для обслуживания пассажиров интернациональных рейсов был построен дополнительный зал-накопитель, получено свидетельство аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ для приема воздушных судов свыше 75 тонн. В этом году запланированные полеты в турецкую Анталию были отменены по решению Росавиации. 

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