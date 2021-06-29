Игорь Артамонов провел рабочее совещание с управляющими организациями

Рабочее совещание с руководителями управляющих организаций провел сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Главными темами встречи стали качественное предоставление услуг ЖКХ жителям региона и постоянная коммуникация с ними.

«Нас не устраивает качество услуг, оказываемых вами жителям. К сожалению, постоянно случаются порывы, «недотопы», «перетопы» и многое другое. Когда жители обращаются в управляющую компанию, то не получают должного ответа или реакции. В каждой управляющей компании должна быть создана сеть внутридомовых чатов, в которых любой человек может задать вопрос и быстро получить ответ. Это будет одним из главных критериев нашей оценки управляющих компаний», — сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области 121 управляющая организация. В сотрудничестве с Ассоциацией УК в Липецкой области составлен рейтинг компаний. Кроме наличия внутридомового чата, а такие есть уже в 38% домов, критериями оценки являются отсутствие просроченных жалоб в ЕДС и предписаний ГЖИ, подготовка к осенне-зимнему периоду, проведение общего собрания собственников, мероприятия по энергоэффективности домов. Особое внимание глава области уделил содержанию жилья и экономической обоснованности тарифов.

«Если управляющая организация будет иметь плохие оценки и результаты, мы инициируем собрание жильцов и предоставим им юридическую помощь в замене текущей УК на более эффективную. Контроль будет усилен», — подчеркнул Игорь Артамонов.

В период с 2018 по 2021 годы было прекращено и аннулировано действие 48 лицензий, в том числе крупных управляющих организаций ООО «Сырская», МУП «АДС городского хозяйства» г. Липецка, ООО «УК «Звездная», ООО «УК «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ», ООО «ГУЖК «Сокол», ООО «ЖКО». Имеются организации, которым выдается большое количество предписаний, предостережений, и по которым зарегистрировано большое количество обращений. С такими организациями проводится работа.

На совещании также отмечалось, что управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления должны наладить взаимодействие по устранению инцидентов, аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. Разработана нормативная документация в части действий при аварийных ситуациях в системах теплоснабжения, взаимодействия ЕДС, РСО, УК, ОМС. Сейчас она проходит процедуру утверждения и соответствующих изменений в КОАП.

«Необходимо усилить меры при подготовке к следующему отопительному периоду, проанализировав инциденты, произошедшие в текущем отопительном периоде и их причины. Нужно принять меры по исключению сбоев в работе в дальнейшем», — отметил Игорь Артамонов.