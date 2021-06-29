Будем голосовать три дня!

Ближайшие выборы состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. О том, кого и как мы будем избирать, журналист «Красного знамени» поинтересовался у председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) г. Ельца О. В. Родионовой.

— Ольга Викторовна, напомните, кого нам предстоит выбирать, в каком количестве и в каких округах?

— Ельчанам предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ и Липецкого облсовета депутатов. Российская Госдума состоит из 450 парламентариев, половина из которых избирается по партийным спискам, а другая половина по одномандатным округам. В Липецкой области к думским выборам готовы два одномандатных избирательных округа: Липецкий № 114 и Левобережный № 115. Елец входит в границы 114-го одномандатного избирательного округа.

Что касается облсовета депутатов, то в этот орган предстоит избрать 42 человека. Голосование пройдет по смешанной избирательной системе: 14 парламентариев изберут по партийным спискам, еще 28 — в одномандатных избирательных округах. В границах Ельца образовано два одномандатных избирательных округа по выборам в облсовет № 21 и № 22. Еще часть ельчан будет голосовать в границах избирательного округа № 23, в который входит часть территории Ельца и полностью территория Елецкого района.

— Сколько бюллетеней получит избиратель в единый день голосования?

— Каждый голосующий, зарегистрированный на территории в границах избирательного участка, получит 4 бюллетеня. Из них 2 — для волеизъявления по выборам депутатов Госдумы. Первый предназначен для голосования по партийным спискам (можно проголосовать только за одну из партий). Второй — для выборов из числа кандидатов-одномандатников (только за одного кандидата).

Еще два бюллетеня предназначены для выборов в облсовет депутатов: один — по партийным спискам, а другой — с кандидатами, идущими по одномандатным округам.

— Если избиратель в день голосования окажется за пределами города, сможет ли он проголосовать?

— Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения каждый ельчанин может подать лично в ТИК, в сроки не ранее чем за 45 дней до дня (первого дня) голосования и не позднее чем за 4 дня до дня голосования. Кроме того он может прийти в участковую избирательную комиссию (УИК) не ранее чем за 10 и не позднее чем за 4 дня до даты голосования. А еще есть возможность обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 4 дня до даты голосования. В те же сроки избиратель вправе подать заявление в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

— Кто может проголосовать вне помещения для голосования на предстоящих выборах?

— С этого года расширен перечень поводов для волеизъявления на дому. Если ранее уважительной причиной считалась инвалидность, тяжелое состояние здоровья, то теперь дома могут проголосовать и те, кто ухаживает за лицами, нуждающимися в этом.

— Какие новшества появятся в избирательном законодательстве с этого года?

— Их несколько. В том числе, например, новые требования к подписным листам. Теперь избиратель должен собственноручно заполнять в них свои фамилию, имя и отчество. Кандидат в депутаты, имеющий судимость или признанный иностранным агентом, указывает в листах сведения об этом. Информация о статусе инагента также указывается в избирательных бюллетенях и в агитационных материалах, на информационных стендах УИК.

Не могут быть выдвинуты лица причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций: учредители и руководители — в течение 5 лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации таких организаций, рядовые сотрудники — в течение 3 лет.

Еще одно немаловажное новшество, голосование будет трехдневным. Такое решение приняла ЦИК России. Основной день выборов — 19 сентября. Однако волеизъявление можно будет сделать 17 и 18 сентября, что позволит создать безопасные условия на избирательных участках для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

— Многих жителей Ельца интересует вопрос: не изменился ли привычный список избирательных участков?

— Он остался прежним, их у нас 49 (постоянных) и 5 (временных, из которых 4 расположены в учреждениях здравоохранения и 1 — в здании ФКУ «Тюрьма № 2»).

Чтобы найти свой избирательный участок по адресу места жительства или по номеру избирательного участка, разработан специальный сервис. Нужно лишь перейти по ссылке http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.

Кроме того, информацию о предстоящих выборах и кандидатах можно увидеть на официальном сайте ТИК г. Ельца в разделе «Выборы».

— Если у человека возникают вопросы по поводу предстоящего волеизъявления, куда ему обратиться?

— В нашу территориальную избирательную комиссию. ТИК г. Ельца работает в будние дни с 9 до 18 часов (перерыв — с 13 до 14 час.), а в выходные и праздничные дни — с 10 до 16 часов без перерыва. Наш адрес: улица Октябрьская, 127 (здание администрации города), 1-й этаж, кабинеты № 1, 2, 5-а, телефоны: 4-90-37 и 4-60-15.