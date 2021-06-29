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Зерновой форум и День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» прошел в Липецкой области

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V Среднерусский зерновой форум и X День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» состоялся на прошедшей неделе в Липецкой области. Около 200 представителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий из десятков регионов страны обсуждали настоящее и будущее популярных в стране алкогольных напитков, пишет «Липецкая газета».

Неслучайно Союз производителей сырья для алкогольной продукции и Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выбрали наш регион для проведения форума. Он уже много лет является одним из лидеров в производстве зерна, а недавно стал претендовать на это звание и по выращиванию хмеля.

«Наши аграрии далеко продвинулись в селекции и инновационных технологиях и теперь осваивают новые сферы для развития, это дает импульс дальнейшему росту экономики сельского хозяйства, — сказал, открывая форум, первый заместитель главы администрации региона Николай Тагинцев. — Так было со многими отраслями. Напомню, что, имея только один процент пашни России, Липецкой области в прошлом году удалось занять первое место в стране по производству сахара и овощей закрытого грунта, получить один из самых высоких урожаев зерновых, развивать экологически чистое садоводство и картофелеводство».

«Мы благодарны главе администрации Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамонову за радушный прием и поддержку наших инициатив, — сказал председатель правления Союза производителей сырья для алкогольной продукции Александр Мордовин. — Регион традиционно является ведущим поставщиком пивоваренного ячменя и ржи».

Участники форума осмотрели делянки основных зерновых и технических культур для производства алкогольной продукции — пшеницы, кукурузы, пивоваренного ячменя, ржи и сахарной свеклы на Липецкой государственной сортоиспытательной станции. Несмотря на неделю сильного зноя, посевы зеленые и свежие, словно их ежедневно поливают. Это заслуга современных агротехнологий и новых сортов, которые устойчивы в том числе и к засушливой погоде.

Гости форума с интересом посмотрели фильм о производстве хмеля предприятием «Елецкое пиво» в измалковской деревне Панкратовка. Побеги достигают шести метров в высоту и растут на специальных шпалерах. Сбор урожая приходится на начало осени. Затем была экскурсия по солодовенному и пивоваренному производству ООО «Елецкое пиво» с дегустацией пенного напитка, сидра и медовухи. Здесь работает оборудование, которому уже около 100 лет.Другие новости29.06.2021 10:53Студотряды открыли трудовой семестр в Липецкой области29.06.2021 10:38Онлайн-наблюдатели выявили 15 нарушений при сдаче ЕГЭ29.06.2021 10:10Липецкая область входит в топ-20 по 

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