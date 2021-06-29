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Новости области

Студотряды открыли трудовой семестр в Липецкой области

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Более 300 бойцов студенческих отрядов работают на объектах региона и за его пределами. На сегодняшний день практически 90% студентов уже трудоустроены, а до конца июля все выйдут на свои рабочие места.

«Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют  себя в различных сферах», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

На объектах постоянного партнера АО «Федеральная пассажирская компания» и АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» работает 150 бойцов, которые осуществляют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Более 50 человек – представителей педагогических и сервисных отрядов работают в Краснодарском крае, в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», ДСОЛ «Морская волна»,  являются участниками всероссийского проекта «Дельфин.ру».

Более 100  человек работает на территории Липецкой области. Энергетический отряд осуществляет свою деятельность на объектах Липецкэнерго, строительный и оперативные отряды на объектах образовательных организаций и частных предприятий.

На сегодня студенческие отряды региона включают 13 отрядов по шести направлениям деятельности: строительные, педагогические, отряды проводников, оперативные, сервисные, энергетические. В состав студенческих отрядов входят все крупные вузы региона: ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ, ЛФ РАНХиГС, а также представители колледжей и техникумов.

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