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Игорь Артамонов потребовал от ресурсоснабжающих организаций ускорить работы

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Глава региона Игорь Артамонов провел рабочее совещание с ресурсоснабжающими организациями, ведущими работы на улице 50 лет НЛМК в Липецке. «Мы видим ряд проблем. Работы по дорожному строительству и благоустройству не синхронизированы с работами по замене коммуникаций. Из-за этого генподрядчик простаивает, а люди терпят неудобства», — сказал Игорь Артамонов.

На данный момент АО «ЛГЭК» перекладывает водопровод и сети канализации. Изношенные трубы меняют на новые – износостойкие. Работы выполнены примерно на 30%. Что касается сетей электроснабжения, то специалисты приступили к устройству траншей под них. В ближайшее время ожидается поставка кабеля, после чего начнется его укладка. Работы по реконструкции своих сетей компания планирует завершить к августу этого года.

Как рассказали специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», они также планируют завершить все работы до 1 августа. Сложности вызывают участки частных газопроводов, с владельцами которыми необходимо заключить договоры на вынос сетей – ТЦ «Лента», ресторан «OPENHOUSE» и ООО «Липецсантехмонтаж-1». Ожидается, что документы будут подписаны в ближайшее время. Специалисты «Ростелекома» продолжают вынос своих кабелей, выполнено около 20% от общего объема работ.

Представители ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» сообщили,  что ждут поступления труб, после чего начнется их замена. Ожидание может затянуть сроки. Аналогичная проблема и у ПАО «МРСК Центра», они ожидают поставки оборудования и согласования документации. Игорь Артамонов потребовал найти всевозможные варианты решения проблемы. 

«Вы должны поторопиться, выполнить все работы вовремя и уйти с объекта до 1 августа. Только после этого подрядная организация сможет начать полноценную работу на всем протяжении дороги и мы сможем запустить ее в этом году», — сказал Игорь Артамонов. 

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