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«Фамильный пикник» состоится на Кудыкиной горе в Липецкой области

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Российское движение школьников в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в стране 8 июля, проведет «Фамильный пикник» на территории Природного парка «Кудыкина гора» для семей Липецкой и Воронежской областей. Праздник нацелен на популяризацию семейных ценностей, вовлечение семьи в совместную активную культурную и общественную деятельность через народное искусство, игры, традиции и обычаи.

Участников пикника ждут развлекательная, образовательно-исследовательская, а также проектно-соревновательная программы. Развлекательная программа будет включать различные мастер-классы, народные игры, флешмобы и выставки народных промыслов региона. В рамках образовательно-исследовательской программы школьники вместе с  родителями смогут принять участие в лекциях, мастер-классах с экспертами в области краеведения, получат практические знания в области использования современных медийных, интерактивных и иммерсивных практик для создании собственных маршрутов и экскурсий. В проектно-соревновательной программе участники познакомятся с методиками создания семейных настольных и дорожных игр, а также смогут создать свою иммерсивную экскурсию.

В Липецкой области реализуется модель семейной политики, которая направлена на поощрение успешных и благополучных семей за рождение и большой вклад в воспитание детей и развитие семейных традиций. «Большая семья – это большое счастье. Мы будем всемерно поддерживать многодетных родителей и предпринимать дополнительные меры стимулирования рождаемости», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. Благодаря эффективным мерам, принятым законодательно на федеральном уровне и дополненным региональными инициативами, в последние годы были созданы благоприятные условия для улучшения положения многодетных семей, количество которых ежегодно увеличивается.

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