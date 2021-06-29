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Игорь Артамонов провел внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Липецкой области

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Очередное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области состоялось сегодня под председательством руководителя региона Игоря Артамонова. Были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест массового пребывания людей, а также объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на территории Липецкой области на соответствие требованиям законодательства и рекомендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

Заседание проведено в расширенном составе. В нем приняли участие федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор Липецкой области, заместители главы администрации региона, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований.

Выработанные на заседании меры по указанным вопросам взяты на особый контроль. Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. Игорь Артамонов подчеркнул: «Обеспечить безопасность жителей региона – главная задача органов власти».

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