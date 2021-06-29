Фестиваль «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года» пройдет в регионе в начале июля

VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года» пройдет 3-4 июля в селе Озерки Тербунского района Липецкой области. В нем примут участие около 30 клубов военно-исторической реконструкции из Липецкой области, Москвы, Воронежа, Тулы, Курска, Тамбова, Белгорода, Краснодара, Орла, республики Башкорстостан, республики Беларусь.

В годы Великой Отечественной войны в Тербунском районе проходила линия фронта. Больше 200 дней советские солдаты держали оборону. Погибло более 27 тысяч бойцов Красной Армии. Вблизи Озёрок произошло крупное танковое сражение, которое историки называют «малой Прохоровкой». Бой вели 350 боевых машин. В память о героическом прошлом в 2014 году был открыт мемориальный комплекс «Тербунский рубеж».

«Солдаты и офицеры совершили великий подвиг, остановив фашистских захватчиков и завоевав свободу для Родины и всей Европы. Мы должны помнить, какой ценой досталась нашей стране Победа, 75-ю годовщину которой мы празднуем в этом году. Подобные фестивали призваны сохранять память о героях и воспитывать истинный патриотизм у молодого поколения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

3 июля с 12.00 гостей ждет футбольный матч «РККА — Вермахт», танцплощадка 40-х годов, показ мод 40-х годов, концертная программа с участием творческих коллективов и членов клубов военно-исторической реконструкции, кинотеатр под открытым небом, ретро дискотека.

4 июля с 11.00 пройдут выставки оружия и военной техники; тиры из различного вида вооружения; выставки поисковых отрядов и музеев. Будет работать стилизованный буфет 40-х годов, в котором можно приобрести товары за деньги 40-х, обменяв их предварительно в «обменном пункте»; посетить полевой госпиталь, получить письмо на полевой почте, приобрести сувенир с символикой фестиваля или отчеканить монету фестиваля самостоятельно. Кульминацией фестиваля станет Военно-историческая реконструкция «Раскаленный полдень»: В реконструкции будет использована боевая техника. Это уникальные выставочные образцы времен Великой Отечественной войны, которые можно увидеть или в музеях, или на подобных фестивалях.