Подарок от И. Г. Артамонова на золотую свадьбу

Семье Николая Михайловича и Людмилы Николаевны Чалых, отметивших в кругу родных и близких золотой юбилей супружеской жизни, в отделе ЗАГС администрации Ельца в торжественной обстановке вручили поздравительный адрес от главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова.

Фото дружной семьи, на переднем плане — Н. М. и Л. Н. Чалых.

Юбиляры заключили брак в 1971 году, оба закончили Елецкий государственный педагогический институт, факультеты физико-математический и иностранных языков. Глава семьи Николай Михайлович всю жизнь преподавал в профессионально-технических училищах № 15 и 1, а также в техникуме железнодорожного транспорта. Супруга Людмила Николаевна тоже трудилась в сфере профобразования, учила студентов иностранным языкам — немецкому, французскому. В семейном архиве немало Почетных грамот, благодарственных писем, оба имеют звание «Ветеран труда».

Супруги вырастили и воспитали достойных сына и дочь, радуют бабушку и дедушку четверо внуков.

Николай Михайлович и Людмила Николаевна до сих пор ведут активный образ жизни. Все знакомые и родственники любят и уважают семью Чалых за искренность, доброту, умение помочь в трудную минуту, открытость и душевность.