Жители региона смогут освоить цифровые профессии

Липчане могут получить базовые знания в области искусственного интеллекта, программирования, создания ИТ-продуктов, промышленного интернета, кибербезопасности и защиты данных, больших данных, разработки мобильных приложений и других в рамках государственной программы дополнительного образования «Цифровые профессии».

Стать участниками государственной программы смогут граждане старше 16 лет, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Они получат дополнительное профессиональное образование и документ о повышении квалификации.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкой области нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте откроет перед жителями региона новые перспективы, а наши предприятия получат высококвалифицированных специалистов».

Обучать жителей региона цифровым профессиям будут образовательные организации, которые имеют большой опыт в подготовке специалистов по ИТ-профессиям: это компании из рейтинга крупнейших EdTech-компаний России, вузы, возглавляющие рейтинг Высшей школы экономики по подготовке ИТ-специалистов, а также другие образовательные организации.

В этом году обучение будет полностью дистанционным. В проекте участвуют курсы не только продвинутого и базового, но и начального уровня, которые помогут освоить новое направление для успешной работы и жизни в условиях цифровой экономики. До 50% стоимости обучения компенсирует государство за счет средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», оставшуюся часть стоимости курсов граждане смогут оплатить самостоятельно либо за счет работодателя. Для участия в проекте необходимо подать заявку на обучение на сайте https://цифровыепрофессии.рф/. Заявки принимаются с 1 июля.

В прошлом году более 1000 жителей Липецкой области успешно прошли курсы повышения квалификации по персональным цифровым сертификатам.