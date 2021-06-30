Более 700 людей с инвалидностью получили профессию в центре реабилитации «Сосновый бор»

Свидетельства о получении квалификационных разрядов получили выпускники юбилейного, двадцатого пятого набора центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».

Профессиональное обучение — неотъемлемая часть комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходит на базе центра. В этом году центр выпускает 34 человека. В течение 10 месяцев люди с инвалидностью осваивают одну из девяти представленных в центре профессий: «Портной», «Мастер маникюра», «Обувщик по ремонту обуви», «Оператор ЭВМ», «Парикмахер», «Изготовитель художественных изделий из лозы», «Фотограф», «Рабочий зелёного строительства» и водитель категории «В». По результатам обучения выпускники получают свидетельства установленного образца с присвоением квалификационной категории.

«Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Центр располагает оборудованными мастерскими для обучения практическим навыкам и прохождения производственной практики. Для обучения вождению в центре имеются автомобили с ручным управлением, механической и автоматической коробкой передач, а также автомобильная площадка для отработки практических навыков соответствующая всем современным требованиям.

Выпускников поздравила начальник управления социальной политики Липецкой области. «Желаю вам удачи на выбранном профессиональном пути, — обратилась она к выпускникам. И знайте: наши специалисты всегда рады помочь вам и в поиске работы, и в повышении квалификации, и во всех вопросах, связанных с реабилитацией», — сказала Ольга Белоглазова.

Всего за 25 лет центр «Сосновый бор» выпустил 822 реабилитанта. Профессию получили 729 человек. С 2017 по 2021 год трудоустроены около 20 процентов выпускников. Кроме профессионального комплексная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя медицинское и социальное направления.