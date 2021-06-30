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Широкие ярмарки пройдут в областном центре

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Ярмарки ягод, овощей и фруктов состоятся 1 и 2 июля в Липецке. Они пройдут на двух площадках в спальных районах города на улице Космонавтов, 100 и улице Коммунистическая, 17. Такой формат торговли выгоден как продавцам, так и покупателям. «Цены на ярмарках – ниже рыночных, а главное – люди уходят довольные и с покупками», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В ярмарках примут участие более 20 хозяйствующих субъектов. В широком ассортименте будут представлены сезонные ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, мед и многое другое. Работать ярмарки будут с 8.00 до 18.00.

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