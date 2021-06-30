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Липчане приняли участие в строительной выставке «Крым Билд 2021»

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Строительная выставка «Крым Билд 2021», участие в которой липецких предпринимателей организовал центр «Мой бизнес», уже в шестой раз прошла в Симферополе. «Крым Билд» – крупнейшая в республике площадка для представления строительных и отделочных материалов, спецтехники, инструментов и оборудования, услуг в строительстве и управлении недвижимостью.

Центр поддержки предпринимательства Липецкой области организовал коллективный стенд компаний «Металл Трейд», ЭМК «Форвард», «ИнтерЭкоТехнологии», «Ласар», ООО «Продукт – Система». Каталоги продукции также представила компания «Бачо». В ходе выставки начальник Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Наталья Родионова встретилась с представителями центров «Мой бизнес» Республики Чувашия, Республики Адыгея и провела деловые переговоры с Центром поддержки экспорта Республики Крым. Стороны проявили большой взаимный интерес, обменялись опытом и договорились об активном взаимодействии между регионами.

Все участники липецкой делегации получили предложения о сотрудничестве от крымских компаний. «Подобные форумы вносят заметный вклад в укрепление деловых связей бизнес-сообщества Липецкой области с партнерами», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

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