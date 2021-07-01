Липецкая область станет ближе к Египту благодаря Бунину

Липецкая область сегодня присоединится к диалогу России и Египта в рамках перекрестного Года гуманитарного сотрудничества этих стран. В Липецке и Ельце пройдут круглые столы, посвященные литературным взаимосвязям творчества двух Нобелевских лауреатов – Ивана Бунина и Нагиба Махфуза, а также преобразованию библиотек региона в модельные в рамках нацпроекта «Культура».

Гостем круглых столов станет генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда – участник российской делегации во главе с заместителем Министра культуры Российской Федерацией Ольгой Яриловой, которая в июне этого года в Каире торжественно открыла перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, объявленного в 2018 году президентами двух стран Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

«Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова открыла в Египте передвижную выставку Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Иван Бунин. Вехи судьбы», — рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. — Тема Бунина не случайно звучит в рамках Года сотрудничества России и Египта. Иван Алексеевич много путешествовал и в начале ХХ века посетил Каир и Александрию, которые стали для него источником вдохновения.

Наследие Года гуманитарного сотрудничества между двумя странами станет отличной стартовой площадкой для реализации самых смелых двусторонних инициатив, отметили в Минкультуры. Наиболее перспективными видятся музейная и библиотечная сфера. В подтверждение этих слов Ольга Ярилова предложила провести российско-египетский библиотечный диалог между крупнейшими учреждениями двух стран, в рамках которого эксперты отрасли смогут обсудить вопросы перевода выдающихся литературных произведений. Планируется перевести 50 книг с каждой стороны в электронном виде для включения в собрание Национальной электронной библиотеки.

В Липецке и Ельце Вадим Дуда расскажет о формате электронного каталога российских библиотек, который станет основой дальнейшего развития в сторону интеграции фондов библиотек и их раскрытия в цифровом информационном поле, а также о том, почему современные библиотеки могут конкурировать с поисковыми системами Интернета. Кроме того, он посетит бунинские места, поделится яркими креативными проектами, которые будут способствовать сближению народов России и Египта в рамках Года гуманитарного сотрудничества и позволят глубже проникнуться богатейшим историко-культурным наследием друг друга.