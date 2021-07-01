новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Липецкая область станет ближе к Египту благодаря Бунину

0 0

Липецкая область сегодня присоединится к диалогу России и Египта в рамках перекрестного Года гуманитарного сотрудничества этих стран. В Липецке и Ельце пройдут круглые столы, посвященные литературным взаимосвязям творчества двух Нобелевских лауреатов – Ивана Бунина и Нагиба Махфуза, а также преобразованию библиотек региона в модельные в рамках нацпроекта «Культура».

Гостем круглых столов станет генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда – участник российской делегации во главе с заместителем Министра культуры Российской Федерацией Ольгой Яриловой, которая в июне этого года в Каире торжественно открыла перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, объявленного в 2018 году президентами двух стран Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

«Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова открыла в Египте передвижную выставку Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Иван Бунин. Вехи судьбы», — рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. — Тема Бунина не случайно звучит в рамках Года сотрудничества России и Египта. Иван Алексеевич много путешествовал и в начале ХХ века посетил Каир и Александрию, которые стали для него источником вдохновения.

Наследие Года гуманитарного сотрудничества между двумя странами станет отличной стартовой площадкой для реализации самых смелых двусторонних инициатив, отметили в Минкультуры. Наиболее перспективными видятся музейная и библиотечная сфера. В подтверждение этих слов Ольга Ярилова предложила провести российско-египетский библиотечный диалог между крупнейшими учреждениями двух стран, в рамках которого эксперты отрасли смогут обсудить вопросы перевода выдающихся литературных произведений. Планируется перевести 50 книг с каждой стороны в электронном виде для включения в собрание Национальной электронной библиотеки.

В Липецке и Ельце Вадим Дуда расскажет о формате электронного каталога российских библиотек, который станет основой дальнейшего развития в сторону интеграции фондов библиотек и их раскрытия в цифровом информационном поле, а также о том, почему современные библиотеки могут конкурировать с поисковыми системами Интернета. Кроме того, он посетит бунинские места, поделится яркими креативными проектами, которые будут способствовать сближению народов России и Египта в рамках Года гуманитарного сотрудничества и позволят глубже проникнуться богатейшим историко-культурным наследием друг друга.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Врачи приглашают липчан на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Липецкая область стала первой в ЦФО по числу заключенных…

Глава региона подписал постановление о наделении…

Липчане приняли участие в строительной выставке «Крым Билд…

Широкие ярмарки пройдут в областном центре

1 из 19