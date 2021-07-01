новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Врачи приглашают липчан на бесплатную вакцинацию от COVID-19

0 0

Массовая вакцинация липчан от COVID-19 проводится ежедневно кроме воскресенья в крупных торговых центрах Липецка. Это «Европа», «Ривьера», «Москва», «Октябрьский» и гипермаркет «Линия» на проспекте 60-летия СССР. Для вакцинации используется «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». Вакцина вводится двукратно с интервалом в три недели. О сроках и месте проведения второго этапа вакцинации медицинские работники сообщат дополнительно. Иммунитет формируется на 42-й день после проведения первого этапа, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

«Ситуация с распространением коронавируса в регионе, к сожалению, не стабильная, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Вакцинация является самым простым и быстрым способом побороть вирус. Прививочная кампания в области идет хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, все больше липчан приобретают иммунитет».

Цель вакцинации – уменьшение риска осложнений, снижение числа заболевших и количества летальных исходов в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом. Условия для получения прививки: возраст старше 18 лет, отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации, отсутствие прививок в последние 30 дней, для женщин – отсутствие беременности.

В управлении здравоохранения региона уточнили, что в Липецкой области пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно в 36 прививочных пунктах, находящихся в поликлиниках региона, а также в восьми передвижных мобильных пунктах.  График работы мобильных пунктов вакцинации в Липецке на июль 2021 года можно посмотреть здесь.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Липецкая область стала первой в ЦФО по числу заключенных…

Липецкая область станет ближе к Египту благодаря Бунину

Глава региона подписал постановление о наделении…

Липчане приняли участие в строительной выставке «Крым Билд…

Широкие ярмарки пройдут в областном центре

1 из 19